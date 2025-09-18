【イヴ・カルネアデス設定画Ver.】 11月 発売予定 価格：29,800円

ウェーブは、9月に出荷を予定していたフィギュア「イヴ・カルネアデス設定画Ver.」の発売月を11月に延期することを明らかにした。

本製品は、イラストレーター・rurudo氏と小説家・綾里けいし氏によるオリジナルキャラクター小説「カルネアデス」に登場する、「逃げ羽のイヴ」の異名をもつ気弱な悪魔「イヴ」を1/6スケールで立体化したフィギュア。rurudo氏のオリジナルキャラクター「イヴ」がカルネアデス設定画Ver.で再現されている。

今回の延期について同社は「諸事情により2025年11月に変更となりました。お客様には大変ご迷惑をお掛けいたします事、深くお詫び申し上げます」コメントしている。

(C)綾里けいし・rurudo イラスト：rurudo