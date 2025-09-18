自民党総裁選をめぐり、きょうは林官房長官が政策発表会見を開くほか、高市前経済安全保障担当大臣も午後、出馬を表明する見通しで、総裁ポストをかけ5人で争う構図が固まりました。国会記者会館から中継です。

林官房長官は、基本的にはこれまでの政権の政策を引き継ぐ考えですが、「林プラン」と題した政策パッケージで、低所得や中所得の世帯に対する支援など独自色も打ち出したい考えです。

林芳正官房長官（64）

「朝、『至誠通天』という言葉がやっぱり浮かんできまして、真心というか誠を尽くせば天に通じると」

けさ、林官房長官は、「しっかりと政策を国民の皆様に届くよう説明してまいりたい」と意気込みを語りました。

午後の会見で打ち出す「林プラン」には、▼1%程度の実質賃金上昇の定着など石破政権を引き継ぐ経済政策や、▼『ゼロからの再建』と名付けた党改革案のほか、▼中選挙区制度の再導入といった独自の政策も盛り込まれる見通しです。

また、午後には高市前経済安全保障担当大臣（64）も出馬を表明する見通しで、来週の告示を前に小泉氏、小林氏、茂木氏も含めた5人の戦いが始まります。