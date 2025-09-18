¼¯»ùÅçÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó

¡¡17Æü¤«¤é¥È¥«¥éÎóÅç¤Î¶á³¤¤ò¿Ì¸»¤È¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£17Æü¸á¸å10»þÁ°¤Ë¤Ï¡¢½½ÅçÂ¼¤Î¿ÛË¬Ç·À¥Åç¤Ç¿ÌÅÙ5¼å¤ÎÍÉ¤ì¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡¡17Æü¸á¸å9»þ55Ê¬º¢¡¢½½ÅçÂ¼¤Î¿ÛË¬Ç·À¥Åç¤Ç¿ÌÅÙ5¼å¤ÎÍÉ¤ì¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ¿Ì¤Îµ¬ÌÏ¤ò¼¨¤¹¥Þ¥°¥Ë¥Á¥åー¥É¤Ï4.7¤Ç¡¢¿Ì¸»¤¬¿ÛË¬Ç·À¥Åç¤ÎÀ¾Â¦¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢²Ð»³À­¤ÎÃÏ¿Ì¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ê¿ÛË¬Ç·À¥Åç³Ø±à¡¦¸¶¸ýÃéÂç¶µÆ¬¡Ë
¡Ö¤«¤Ê¤êÍÉ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤Î²È¤ÎÃª¤ÎÊª¤¬Íî¤Á¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£¤Þ¤Ç¤Ç¡¢°ìÈÖÂç¤­¤«¤Ã¤¿¡×

¡¡½½ÅçÂ¼Ìò¾ì¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢18ÆüÄ«¡¢¾ÃËÉÃÄ¤¬ÅçÆâ¤òÅÀ¸¡¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¿ÛË¬Ç·À¥Åç¤ÎÀ¾Â¦¤Ç¤Ï¡¢17Æü¸á¸å8»þ¤«¤é18Æü¸áÁ°10»þ¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¿ÌÅÙ1°Ê¾å¤ÎÃÏ¿Ì¤¬34²óµ¯¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¡¿ÛË¬Ç·À¥Åç¤Ç¤Ï³èÈ¯¤Ê²Ð»³³èÆ°¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢ÃÏ¿ÌÈ¯À¸¸å¸²Ãø¤ÊÊÑ²½¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¡Ê¼¯»ùÅçÂç³Ø¡¦°æÂ¼Î´²ð½Ú¶µ¼ø¡Ë
¡Ö²Ð»³ÃÏ°è¤ÇÍ­´¶¡ÊÃÏ¿Ì¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡£¸æ³Ù¤¬¡¢¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤à¤·¤í¤½¤ÎÃÏ¿Ì¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ê®²Ð¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¤âÃí°Õ¤òÍ×¤¹¤ëÃÏ¿Ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡¢ËÍ¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×

¡¡¥È¥«¥éÎóÅç¤Î¶á³¤¤Ç¤Ï¡¢25Ç¯6·î¤«¤é·²È¯ÃÏ¿Ì¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤ÎÃÏ¿Ì¤Ï¡¢¿Ì¸»¤¬Î¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤áÊÌÊª¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£µ¤¾ÝÄ£¤Ï¡¢º£¸å1½µ´ÖÄøÅÙ¡¢¿ÌÅÙ5¼åÄøÅÙ¤ÎÃÏ¿Ì¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£