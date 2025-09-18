中村仁美、中2長男への“9日分”の手作り弁当が「どれも美味しそう」と反響 最近は「お米の上にドンとおかずを乗せちゃうお弁当多し」と明かす
お笑いコンビ・さまぁ〜ず大竹一樹（57）の妻でフリーアナウンサーの中村仁美（46）が16日、自身のインスタグラムを更新。中学2年生の長男へ向けた“9日分”の手作り弁当を一挙公開し、バラエティ豊かなラインアップにファンから称賛の声が寄せられている。
【写真】「どれもこれも美味しそう」中2長男への“9日分”の手作り弁当
中村は「お弁当備忘録」とつづり、日々の弁当写真を紹介。「魚介嫌いだが頑張って完食してきた鮭弁当」や「豚キムチ丼」「鶏そぼろの二色丼弁当」「冷やしキツネうどん弁当」など、彩り豊かに盛り付けた全9種類の弁当を披露した。
さらに「最近２段の曲げわっぱではなく、お米の上にドンとおかずを乗せちゃうお弁当多し」とスタイルの変化も明かし、「１つでも洗い物を減らしたい ただ、それだけの理由です」と飾らない母としての本音も添えている。
コメント欄には「素晴らしい」「どれも美味しそう」「仁美さん料理上手で素敵」「どれもこれも美味しそうなお弁当ばかりで、お子さんが羨ましいです」「お弁当作り大変ですよねーお疲れ様です」といった声が集まり、母として奮闘する中村に温かいエールが届けられている。
中村は2011年に大竹と結婚。翌年3月に長男、15年9月に次男、19年6月に三男の誕生を発表している。
