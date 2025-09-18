キム・ウビン、日本公式ファンクラブ＆X開設 10・3に韓国ドラマ『魔法のランプにお願い』Netflixで配信スタート
Netflixシリーズ『魔法のランプにお願い』の配信を控える韓国の俳優キム・ウビン（KIM WOO BIN）が17日、日本公式ファンクラブをオープン。同時に公式Xも開設した。
【動画】キム・ウビンがスジにぎゅっと寄り添う…『魔法のランプにお願い』予告
モデル出身ならではの抜群のスタイルと圧倒的な存在感、そして心を揺さぶる繊細な演技力で多くのファンを魅了するキム・ウビン。俳優としての深みを増し続けるキム・ウビンの活動を、日本のファンが応援できる場として、待望の日本公式ファンクラブがスタートした。
日本公式ファンクラブでは、日本のファンに、キム・ウビンの最新情報や多彩なコンテンツを発信する。
キム・ウビンは韓国ドラマ『配達人 〜終末の救世主〜』、『相続者たち』、『私たちのブルース』などに出演。10月3日よりNetflixで世界独占配信される『魔法のランプにお願い』にも出演する。
