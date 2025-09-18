自民党総裁選挙をめぐり前回2位だった高市前経済安保担当相が18日午後、立候補の意向を正式に表明する予定です。中継です。

5人の中で唯一、表だった動きがなかった高市氏ですが18日午後、自らの口で総裁選に向けた決意を語ります。

高市氏は18日午後に立候補の意向を正式に表明し、19日に政策などについての記者会見を行う考えです。周辺は「気力、体力は充実している」と話しています。最後に手を挙げる形となりましたが陣営関係者は「打ち出す政策についてじっくり考え抜いた」と説明しています。

林官房長官

「真心というか誠を尽くせば、天に通じる。そういう気持ちを持って、しっかりと政策を国民の皆様に届くように説明してまいりたい」

林長官は、18日午後、政策発表の会見を行い「林プラン」を発表する予定です。林氏は「実質賃金の年1％の上昇の定着」などを盛り込んだ経済政策や自民党の信頼回復に向けた党改革を打ち出す方針です。

林氏はまた石破路線を継承する考えを示していて石破首相を支持する議員票の獲得を狙いたい考えです。ただ、ある陣営幹部は、「林氏自身がどう変えるのかも打ち出さなくてはいけない」と話しています。

一方、小泉農水相はさきほど岸田前首相と会談し総裁選へ立候補することを報告しました。小泉氏は20日に立候補会見を行う方向で調整しています。