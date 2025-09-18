鈴木奈々、自宅キッチンを公開 白基調の“広々”空間に「まるでモデルハウス」「おしゃれ」
モデルでタレントの鈴木奈々（37）が17日、自身のインスタグラムを更新。広々とした自宅キッチンを公開した。
【写真】「まるでモデルハウス」鈴木奈々が公開した自宅キッチン
鈴木は「我が家のキッチンです」と紹介し、写真をアップ。「真っ白でお気に入り」だという白基調の広々としたキッチンには植物が置かれ、緑色が映える清潔感あふれる空間になっている。
投稿では「今夜はステーキを焼きます」と明かし、「加藤綾菜ちゃんと電話してて『今夜はステーキだよ』って言ってて、うちも食べたくなって今からステーキ焼く事にしました 肉がスーパーで20%オフになってたから買ってきた！割引きは嬉しいね」とエピソードをつづった。
コメント欄には「素敵」「おしゃれなキッチンですね〜」「まるでモデルハウス」「こんなキレイ保てない〜」「羨ましい」などの声が寄せられている。
