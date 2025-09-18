9月14日放送の『ABEMAスポーツタイム』に、お笑いトリオ・ぱーてぃーちゃんが初出演。現在開催中の自動車レースのシリーズ戦「SUPER GT」の会場で、メンバーの信子が大胆衣装のレースアンバサダー姿を披露した。

【映像】ギャップえぐい…信子のレースクイーン姿

番組では、昨年34万人以上の観客を動員した日本最高峰のレース「SUPER GT」の魅力を特集。約100名の中で唯一の女性レーサーである小山美姫選手ら注目選手たちのほか、トップアスリート並みの過酷トレーニング、さらに近藤真彦や“大魔神”・佐々木主浩など錚々たる監督陣を紹介した。

サーキットといえば華やかなレースアンバサダー（レースクイーン）も人気だが、ここで信子が大胆衣装を披露。ワンレン黒髪ロングでタイトなヘソ出し＆太もも出し衣装に身を包むと、セクシーポーズと「お土産です」という謎のコメントで観客と本物のアンバサダーたちを爆笑させていた。

このコスプレは「SUPER GT」第5戦の決勝レースを取材した際のもので、なんと数分間は観客に気づかれることなくレースアンバサダーになりきって写真撮影にも応えていたという。そんな信子は自身のアンバサダー姿に対し、「誰このカワイイ子！？」と自ら絶賛しスタジオの笑いを誘っていた。

（ABEMAスポーツタイム）