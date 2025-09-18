9月13日に放送されたABEMA「給与明細」では、脱法セクシーYouTuberとして活動する女性・めしあに密着。駅で逆ナンする様子を、グラビアアイドル・高梨瑞樹が尾行した。

【映像】田中圭似のイケメンをナンパする様子（実際の映像）

めしあはYouTubeの企画について「1カ月で『山手線逆ナン』をやってます。山手線って30駅あるじゃないですか。なので、1つの駅に行って、その周辺でセンサーが反応した男を逆ナンして、必ずやる」と説明した。

さっそく「行ってくるよ」と述べ、足早に動き出すと、高梨はその背中を見て「後ろ姿が侍みたいでカッコいい」とコメント。アシスタントのてとぅは、成功するまでの時間について「本当にピンキリで、５分くらいで行っちゃうこともある」と明かした。そして、めしあは駅の改札へ向かうと、てとぅは「ここが今日の定点になりました」と待機場所を定めた。

改札前で男性を待ち伏せするめしあ。すると急に動き出し、高梨は「今の人混みの中に見つけたの！？」と驚愕。男性に近づくめしあの様子を見て「あんな距離感で行くんだ。追いつかない」と焦りの声を上げる。てとぅは、「カメラを向けてることを悟られないようにしてください。一緒に（携帯を）見てる感じで」と指示を出した。

そして、男性に声をかけためしあは「すいません。さっき電車で見たとき、めっちゃかっこいいと思って。ちょっと今から飲み行きません？」と切り出した。さらに「話しかけようか迷ったんですけど、もう会えなくなっちゃうと思って…すいません。LINE教えてください」と畳みかけた。高梨は「めっちゃ話してる。すごい」と積極的な行動に驚きを隠せない様子だった。てとぅは「そのまま行くかも」と推測。しかし、男性は立ち去ってしまった。

めしあは「今この辺でちょっと仕事して、30分後ぐらいならいい」と言われたと報告。30分が経過すると男性から「今オフィス出ますって言われた。仕事が終わったようなので会ってきたいと思います」といい、逆ナンした田中圭似の30代美白イケメンと居酒屋へ向かっていった。