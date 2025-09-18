松岡昌宏、国分太一は「俺の戦友」現在の関係性・今後の活動語る「会社は変わるけど一緒にやることはできる」
【モデルプレス＝2025/09/18】元TOKIOの松岡昌宏が9月18日、自身のYouTubeチャンネルを更新。国分太一との現在の関係について語った。
この日、動画で「あの後、太一さんとはお会いしたんですか？」とスタッフから国分について問われる場面が。松岡は「まだ会ってない。これから会う予定」と明かし、「そろそろ会わなきゃいけないし、電話じゃ限界がある」と話した。
現在の心境については「あの時も言ったように人生はまだまだ長いので。こんなこと言ったらお叱りを受けるかもしれないけど、これっぽっちも頭にきてない」と語った松岡。「何かがあったんでしょ。それは聞かされてないんだけど」としつつ、「ご迷惑をおかけしたスポンサーの方々、ファンの方々に本当に申し訳ないと思うんだけど」と語っていた。
また、「頭にきてた方が楽なんだよ」と明かす場面も。怒っていない理由については「歳とったのもあるのかな。そんなこともあるだろうよと。長い人生、何かあったんだろうけど聞かない。別にいいと」としつつ、「どうしていく？どうやっていこうかの方が大事」とこれからが大切だと説明。「国分さんは俺の戦友だから。これは変わらない」「こういうこと言うとまた怒られるけど（TOKIOが無くなっても）元メンバーというのは元嫁みたいなものだから」と寄り添い、今後については「当初グループ組んでた頃の形みたいにはならないかもしれないけど、俺としては変わらない。会社は変わるけど一緒にやることはできる。YouTube出てもらってもいいし、YouTubeやってもいいし生配信してもいい」と構想を語った。
また、「許される範囲でお叱りを受けない範囲で、ご迷惑をおかけした方に補償のもの含めて全て整ったらしていいと思う」と国分今の後について語った松岡。さらに「俺が役に立つなら使ってくれればいい」とも話していた。
2025年6月20日、国分を巡ってコンプライアンス上の問題行為が複数あったとして、日本テレビが同局系バラエティー番組『ザ！鉄腕！DASH！！』（毎週日曜よる7時〜）の降板を発表し、国分は無期限活動休止に。6月25日、TOKIOは解散を発表した。（modelpress編集部）
