元モー娘。久住小春、“おにぎりブーム”でレシピ紹介「食欲そそる」「真似したい」と反響
【モデルプレス＝2025/09/18】元モーニング娘。で女優の久住小春が17日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りのおにぎりを公開し、レシピを披露した。
【写真】元モー娘。美人女優「美味しそう」と話題の手作りおにぎり
久住は「（おにぎり）ブームで沢山作って保存してる」とつづり、おにぎりの写真を公開。続く投稿では「レシピしりたいです」というファンの声に対し、「シラス、桜エビ、紫蘇、胡麻油、ちょと良いめんつゆだけだよ」と具材を紹介し、「いっぱい作って、冷凍してちんするだけ」と明かしている。
この投稿に、ファンからは「具だくさんで美味しそう」「真似したい」「レシピ紹介嬉しい」「食欲そそる」「健康的」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆久住小春、手作りおにぎり披露
