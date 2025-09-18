ヘラヘラ三銃士・まりな、夫との2ショット公開 結婚2周年で食事へ「ご飯豪華すぎ」「オシャレなお店」
【モデルプレス＝2025/09/18】3人組YouTuberグループ・ヘラヘラ三銃士のまりなが9月17日、自身のInstagramを更新。結婚2周年の記念日を報告し、話題を呼んでいる。
【写真】まりな、高級レストランで夫と2ショット
まりなは「8月30日結婚記念日2周年だった」と夫との記念日を報告。「ご飯美味かったよね」と高級感のあるレストランでの食事の様子を載せている。
この投稿に、ファンからは「ご飯豪華すぎ」「オシャレなお店」「2周年おめでとう」「素敵」「幸せそう」といったコメントが寄せられている。
まりなは2023年8月に行われたイベントで、かねてより交際していた一般男性との結婚を発表した。（modelpress編集部）
