ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。

街でもアウトドアでも視線を集める！【プーマ】のスニーカーがAmazonで販売中！

51A7himZ-yL._AC_SX575_


ブランドを象徴するディテールをアクセントに効かせたスポーティかつミニマルなルックスが魅力的なプーマVコートバルクスニーカー。様々なスタイリングに合わせすいデザインなので、オールラウンドで活躍します。SoftFoam+クッションインソールや、グリップ力の高いラバーソールが叶える安定感のある履き心地も見逃せないポイント。デイリーユースにおすすめの1足。

※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。

→【アイテム詳細を見る】

61TsyHbvxjL._AC_SY500_


ナチュラルなホワイトにチョコレートブラウンのアクセントが効いたデザインで、足元に程よい個性を添えてくれる。

→【アイテム詳細を見る】

71MnmlqRGUL._AC_SY575_


アッパーには通気性に優れた素材を採用し、長時間の着用でも快適な履き心地をキープできる。

71Yno6CkJIL._AC_SY625_


軽量設計とクッション性のあるソールで、日常の移動や外出時の疲労を感じさせにくい構造になっている。

→【アイテム詳細を見る】

71ufY9Y9xEL._AC_SX500_


カジュアルからきれいめスタイルまで幅広いコーディネートに対応しやすい、万能スニーカーとして活躍する。