King Gnu常田大希、井口理の婚姻届の“証人”に 思い詰まった写真とともに門出を祝福「おめでとう my bro」
ロックバンド・King Gnuの常田大希が18日、自身のインスタグラムを更新。きのう17日に結婚を発表した同バンドのボーカルの井口理を祝福した。
【写真】左手小指に指輪を光らせたKing Gnu・井口理
常田はインスタのストーリーズで「理から婚姻届の証人を頼まれた時 なぜだか子供時代や学生時代の理が思い出されてとても不思議な懐かしい気持ちになった」と報告を受けた際の胸中を明かした。
さらには力強く育った大木の写真とともに「気づけば今じゃ立派に育った大木のような男になっていた。色んな人が雨宿り出来るような大きな木」とし、「おめでとうさとる my bro」と盟友の門出を祝福した。
井口はきのうバンドの公式サイトで結婚したことを発表。「なお、お相手の方は一般の方ですので温かく見守って頂ければ幸いです」と明かし、「今後とも応援の程、どうぞよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
