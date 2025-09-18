三倉茉奈、“秋の味覚尽くし”の食卓ショットを披露「理想の夕飯」「見ているだけで食欲そそられそう」
俳優で双子“マナカナ”の姉である三倉茉奈（39）が17日、自身のインスタグラムを更新。“秋の味覚”たっぷりの「おうちごはん」を披露した。
【写真】「理想の夕飯」“秋の味覚尽くし”の食卓ショット披露の三倉茉奈
さんまや、ごま塩を振った「栗＆さつまいもご飯」、「鶏肉と根菜の甘酢あんかけ」などが並ぶ、彩り豊かな食卓ショットをアップ。「蓮根が美味しすぎる」「さんまも今年は安くて大きくて嬉しい さつまいもの味噌汁も良き」と食卓に並んだ秋らしい料理の数々を紹介した。
コメント欄には、「さつまいもがおいしい季節になって来ましたね」「お写真見ているだけで食欲そそられそうです!!」「理想の夕飯」などの声が寄せられている。
茉奈は2019年2月2日に、以前より交際していた同じ歳で関西出身の一般男性と結婚。20年12月に第1子女児を出産した。
【写真】「理想の夕飯」“秋の味覚尽くし”の食卓ショット披露の三倉茉奈
さんまや、ごま塩を振った「栗＆さつまいもご飯」、「鶏肉と根菜の甘酢あんかけ」などが並ぶ、彩り豊かな食卓ショットをアップ。「蓮根が美味しすぎる」「さんまも今年は安くて大きくて嬉しい さつまいもの味噌汁も良き」と食卓に並んだ秋らしい料理の数々を紹介した。
コメント欄には、「さつまいもがおいしい季節になって来ましたね」「お写真見ているだけで食欲そそられそうです!!」「理想の夕飯」などの声が寄せられている。
茉奈は2019年2月2日に、以前より交際していた同じ歳で関西出身の一般男性と結婚。20年12月に第1子女児を出産した。