小川菜摘、せいろ蒸しの“手作り”ワンプレートランチを紹介「簡単でヘルシー」「洗い物も楽だしいっぺんに出来上がるのが本当便利」
タレントの小川菜摘（62）が16日、「蒸籠蒸しランチ」と題し自身のブログを更新。せいろ蒸し器に詰めた“手作り”ワンプレートランチを紹介した。
【写真】「簡単でヘルシー」せいろ蒸しの“手作り”ワンプレートランチ披露の小川菜摘
最近のSNSの投稿で、せいろ蒸し料理をたびたび披露している小川。この日のブログでは「以前炊いて冷凍しておいた鮭と梅と胡麻のおにぎり 豆苗 さつまいも ヤングコーン 石井の焼売」をせいろ蒸し器に詰め「13分」蒸した、ランチの写真をアップ。
ハマっている理由について「簡単でヘルシー」「洗い物も楽だしいっぺんに出来上がるのが本当便利」と、明かしている。
