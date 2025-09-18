“投資家”桐谷さん、株価が上がり歓喜 優待変更後に買い増した銘柄「今でも総合利回り4%」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（75）が18日、自身のXを更新。自宅に届いた株主優待品を紹介し、配当や総合利回りなどを語った。
【写真】利益多すぎ！桐谷さんの持ち株＆豪華な優待品
ここ最近、毎日のように株主優待品を紹介している桐谷さんは今回、「今日届いた宅急便は、鳥取銀行のカタログギフトから選んだ冷凍品。鳥取銀行は金利優遇の優待から、2021年12月24日に500株保有でカタログギフト3000円相当に優待を変更」と説明。
「私は1660円で100株保有してたので、優待変更後に1156円で400株買い増ししました。今1356円で配当が3.69%。今でも総合利回り4%（笑顔の絵文字）」と株価上昇と優待品を喜んでいる。
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は5億円超とされる。
