「コーヒーゼリー作りました」



【写真】コーヒーゼリーと二層になっているのは…

こんなポストをされたのはuka.（@s_y_880508）さん。



投稿された写真には、黒と白のコントラストが美しい斜めの層を持つ「コーヒーゼリー」が写っていました。



端正で美しいその姿に、コメント欄でも「美術品かと思いました」との声が寄せられるなど大きな注目を集めました。



「美しすぎて食べるのがもったいない」

「どうやって斜めにしたの!?」

「カフェのメニューに並んでいても違和感ない」

「食べても見ても楽しめるデザートですね」



ポストをされたuka.さんにお話を伺いました。



ーー「コーヒーゼリー」を作る際に特に意識したポイントは？



「コーヒーゼリーとパンナコッタが斜めの綺麗な層になるよう意識して作りました」



ーー斜めの層が印象的ですね。どうやって作ったのですか？



「器を斜めにしてコーヒーゼリーを冷やし固め、その上にパンナコッタを入れて作りました」



ーー実際に完成したコーヒーゼリーをご覧になったときは？



「想像していたよりも綺麗に作れたので嬉しかったです。と同時にちゃんと固まるか不安だったので安心しました」



ーーお味はどうでしたか？



「二層を別々に食べた時はコーヒーゼリーのサッパリ感、パンナコッタの濃厚さをそれぞれ感じられて美味しく、一緒に食べた時はそれらが合わさりさらに美味しかったです」



ーーたくさんの料理を作られていますが、どんな時にアイデアが湧いてくるのでしょう？



「SNSやTV、雑誌を見ている時です」



ーー投稿に大きな反響がありました。



「こんなにたくさん反応を頂けるなんて思っていなかったので驚きました。でもそれ以上に嬉しかったです」



ーー今後チャレンジしてみたいスイーツは？



「材料が少なめでも美味しく簡単で綺麗なスイーツや、背徳感が味わえるスイーツを作りたいです」



uka.さんが作られたコーヒーゼリーは、見た目の美しさと味の調和が多くの人を魅了しました。まるでアート作品のような一品は、食卓を彩るだけでなく心まで豊かにしてくれそうです。



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・椎名 碧）