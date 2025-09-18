◇ナ・リーグ ドジャース─フィリーズ（2025年9月17日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（31）が17日（日本時間18日）、本拠でのフィリーズ戦に「1番・DH」で先発出場。2打席目まで凡退が続いた。

初回の第1打席は相手先発左腕・ルサルドの初球、外寄りの直球に手を出したがニゴロだった。

打線は2回に先頭・フリーマンの中越えソロで先制。さらにロハス、パヘスの連打で好機をつくると2死一、三塁からロートベットの中前適時打で2点目を奪った。

なおも2死一、三塁で大谷は第2打席を迎えたが、2ストライクからの3球目、外角直球を捉えたかに見えたが左直に打ち取られ、追加点を奪うことはできなかった。

前日16日（同17日）の同戦は投打同時出場で投げては5回無安打無失点、打っては8回に史上6人目となる2年連続50号。メジャー史上初となるシーズン50本塁打、50奪三振の「50―50」と二刀流ならはでの快挙を達成した。ただ、チームは競り負け、連敗を喫した。

ナ・リーグ本塁打王争いは対戦相手フィリーズ・シュワバーとの一騎打ちの様相を呈しており、ライバルに2本差に迫る2戦連発51号にも期待がかかる。