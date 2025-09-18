森口博子、母がベランダで育てた“小指サイズ”のスイカを披露 食べて残った種を蒔いた“その後の姿”に「凄ぉ〜い」「こんなに育ったのですか」
歌手の森口博子（57）が、18日までに自身のブログを更新。母がベランダで育てたスイカを披露した。
【写真】「凄ぉ〜い」「こんなに育ったのですか」母がベランダで栽培した“小指サイズ”のスイカ
森口は「母がスイカを食べた後にね、種をベランダのプランターに蒔いたその後」「毎年、恒例だけど今年も実がなって感動！」とつづり、ツルの先に実をつけた“小指サイズ”のスイカを紹介。「う〜今年も可愛いすぎる」「今年は、どこまで大きくなるかな？」とかわいらしいスイカの成長に胸をときめかせていた。
コメント欄には「凄ぉ〜い」「こんなに育ったのですか」「なんて可愛らしい西瓜の赤ちゃん」「素晴らしい」などの声が寄せられている。
