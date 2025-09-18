松村沙友理、ビール好きすぎて「白と黄色の組み合わせを見るとビールに見える」 ヒコロヒーが心配
俳優の浅野忠信、タレントのヒコロヒー、松村沙友理が18日、都内で行われたサントリーのノンアルコールビールテイスト飲料『ザ・ベゼルズ』の新商品説明会・新CM発表会に参加した。
【集合ショット】乾杯！笑顔で写真に応じる浅野忠信＆ヒコロヒー＆松村沙友理
イベントでは、ビール事情についての質問が。ヒコロヒーは「毎日飲みます。仕事終わりに飲まないと閉まらない。1日が終わらない」ときっぱり。松村は「すごく鮮明に覚えている記憶があって。26歳の時に初めてビールを飲んで『こんなにおいしいものが世の中にあるのか！』となった。そこから白と黄色の組み合わせを見るとビールに見えるぐらい大好きです」と話して、ヒコロヒーから「大変やな」と心配されていた。
その後、ベゼルズで乾杯。ヒコロヒーは「うまいです！めちゃくちゃうまい。ノンアルなのがにわかに信じられない」と驚き。「さゆりんごは人生でウソをついたことがない」と自称していた松村は「本当に濃くて。ガツンと刺激がある。満足度が高い。おつまみにピッタリなビールのような味わいですね」と話していた。
新商品『ザ・ベゼルズ』は24日に発売。メッセンジャーを務める浅野が出演する新CMが、きょう18日から公開となる。
【集合ショット】乾杯！笑顔で写真に応じる浅野忠信＆ヒコロヒー＆松村沙友理
イベントでは、ビール事情についての質問が。ヒコロヒーは「毎日飲みます。仕事終わりに飲まないと閉まらない。1日が終わらない」ときっぱり。松村は「すごく鮮明に覚えている記憶があって。26歳の時に初めてビールを飲んで『こんなにおいしいものが世の中にあるのか！』となった。そこから白と黄色の組み合わせを見るとビールに見えるぐらい大好きです」と話して、ヒコロヒーから「大変やな」と心配されていた。
新商品『ザ・ベゼルズ』は24日に発売。メッセンジャーを務める浅野が出演する新CMが、きょう18日から公開となる。