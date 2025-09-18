ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤Ï¡Ö¥¾¥¦¤Ç¤¢¤ê¥«¥Ð¤Ç¤¢¤ê¥é¥¯¥À¤Ç¤¢¤ë¡×Àâ¤ò¾§¤¨¤ë¿Íµ¤²Î¼ê¡Ö¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡×
¡Ö¤¢¤Î¤Á¤ã¤ó¡×¤³¤È²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¢¤¢¤Î¡ÊÇ¯ÎðÈó¸øÉ½¡Ë¤¬16Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0¡ÊZERO¡Ë¡×¡Ê²ÐÍË¿¼Ìë3»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¤â¿Æ¸ò¤Î¤¢¤ë¸µTBS¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç½÷Í¥¤ÎÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¡Ê38¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¤¢¤Î¤ÏÅÄÃæ¤¬º£·î9ÆüÊüÁ÷¤ÎTBS·Ï¡ÖÍÅÄÅ¯Ê¿¤È¥³¥¹¤é¤ì¤Ê¤¤³¹¡¡SP¡×¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡ÖÇ¯2²ó¤·¤«¥é¡¼¥á¥ó¿©¤Ù¤Ê¤¤¡×È¯¸À¤ò¤¤¤¤Ê¤ê¼è¤ê¾å¤²¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÈ¯Æ°¡£¡ÖÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤ÏÇ¯2²ó¤·¤«¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¤¤é¤·¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥Þ¡ÊÅÄÃæ¤Î¡Ë¤Î¥¹¥È¥¤¥Ã¥¯ÈþÍÆÌ¡ÃÌ¤Ç¤¹¡¢¤³¤ì¤Ï¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡ÖËèÆü¿å¤ò3¥ê¥Ã¥È¥ë°û¤à¤È¤«¡£Ä«¤ÏÆ°Êª¤°¤é¤¤¡¢¤ª¥ê¥ó¥´¤ò¿©¤Ù¤ë¡£¥¾¥¦¤è¤ê¥ê¥ó¥´¤ò¿©¤Ù¤ë¡£¥«¥Ð¤è¤ê¡¢ÊÝ¼¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ó¤Á¤ç¤Ó¤Á¤ç¡£ÁêÅö¤Ó¤Á¤ç¤Ó¤Á¤ç¡£¥«¥Ð¤è¤êÊÝ¼¾¤Ã¤Æ¡£¥«¥Ð¤Ã¤Æ¡Ê¿å¤Ë¡ËÄÒ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡£¤è¤êÊÝ¼¾¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¥é¥¯¥À¤è¤ê¿å¤ò°û¤à¡£¥é¥¯¥À¤Ï¤á¤Ã¤Á¤ã¿å¤ò°û¤ó¤Ç¡¢Ãß¤¨¤Æº½Çù¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¤«¤é¡£²¿Æü¤â²¿Æü¤â¡£¤½¤ì¤è¤ê¿å¤ò°û¤à¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¾å¤Ç¡Ö¥¾¥¦¤Ç¤¢¤ê¡¢¥«¥Ð¤Ç¤¢¤ê¡¢¥é¥¯¥À¤Ç¤¢¤ë¡£¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¡¢ËÜÅö¤Ë¡£ÅÄÃæ¤ß¤Ê¼Â¤µ¤ó¡×¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£