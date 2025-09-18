松岡昌宏（48）が18日までに自身のYouTubeチャンネル「松岡のちゃんねる」を更新。自身の境遇に重ね合わせたのか、再就職する番組スタッフに「お互い頑張っていこうな」と呼びかける一幕があった。

TOKIOはコンプライアンス違反が発覚した国分太一の無期限活動休止をきっかけに、6月25日に解散を発表。株式会社TOKIOも7月2日、所定の手続きなどを終え次第、廃業すると発表した。

「松岡のちゃんねる」は今月17日、6月11日以来約3カ月ぶりに更新。TOKIO解散後初の動画アップとなった。

松岡は冒頭で「長らくお待たせしました。このチャンネルは何も変わることなく引き続きやっていきます」などと挨拶し、東京・豊洲のお気に入りの定食店を訪問した。席に座った直後、若い男性スタッフを自身の隣に呼び寄せて紹介。そのスタッフが現在の制作会社から別の福岡にある会社に再就職が決まったことを伝え「良かったね〜。お互い頑張っていこうな」と笑顔で激励しつつ握手した。 そして、ビールをぐいっと飲んだ後、手にしたジョッキに向かって「お前はいなくならないよな…」と切なそうな表情で自虐ネタを繰り出し、現場の一同の笑いを誘っていた。