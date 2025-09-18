武井壮、とんねるずが突然楽屋に→銀座で300万円超の時計買う 十数年前の“最高の思い出”振り返る
陸上・十種競技の元日本王者としてバラエティーなど多方面で活躍中のタレント・武井壮が、18日までに自身のインスタグラムを更新。とんねるずの番組で購入した、300万円超えの時計を披露した。
【写真】最高の思い出！とんねるず番組で買った300万円超の時計
武井は「この時計は、芸能界にデビューした年に楽屋で出番を待っていたら、とんねるずのお二人が突然やってきて『行くよ！』って言われて、ヒョウ柄の全身タイツのまま銀座に連れて行かれて、突然300万円超えのこいつを買うことになった思い出の時計だ。あの番組のあのコーナーに呼ばれて買い物できたのは今でも最高の思い出」と回顧。
続けて「今日オーバーホールから帰ってきて、ピカピカの新品みたいになってた。もう10年以上前の時計だけど、本当に新品みたいにキラキラしてる。貴明さんが1日も早く元気になって、また一緒に番組できたら最高だなあ。これからもよろしくお願いします」と呼びかけている。
