川崎麻世、“昭和レトロ過ぎる”実家ショット公開「素敵な実家ですね」「お母さん、本当に若くてお綺麗です。とても90歳には見えません」
俳優の川崎麻世（※崎=たつさき、62）が17日、「昭和レトロ過ぎる実家」と題し自身のブログを更新。大阪にある実家で過ごした様子を写真とともに紹介した。
【写真】「素敵な実家ですね」「本当に若くてお綺麗」実家の“昭和レトロ”な喫茶で働く90歳母の“顔出し”ショット
川崎は90歳の母が切り盛りする喫茶店「コハク」を訪れたことを伝え、「実家はまだ昭和だらけ 店の電話だってまだダイヤル回してリンリン系の黒電話」と昔ながらの雰囲気が漂う店内の写真をアップ。また「家で寝る時も扇風機を回して寝たよ」と明かし、「全てレトロな実家」と笑顔の絵文字を添えた 。
また「年齢を感じさせない」と朝から晩まで元気に働く母の“顔出し”ショットも披露し、「母が元気でいてくれることは何より感謝だな」としみじみとつづった。
コメント欄には「素敵な実家ですね。お母様お元気で素敵です」「レトロ、最高ですね」「元気でおりますね 素晴らしい」「麻世さんのお母さん、本当に若くてお綺麗です。とても90歳には見えません」「扇風機、昔これでしたね！とても懐かしいです。お母様、元気で居て下さいねー！」といった声が寄せられ、昭和の温かみが残る実家の雰囲気や母への称賛であふれている。
【写真】「素敵な実家ですね」「本当に若くてお綺麗」実家の“昭和レトロ”な喫茶で働く90歳母の“顔出し”ショット
川崎は90歳の母が切り盛りする喫茶店「コハク」を訪れたことを伝え、「実家はまだ昭和だらけ 店の電話だってまだダイヤル回してリンリン系の黒電話」と昔ながらの雰囲気が漂う店内の写真をアップ。また「家で寝る時も扇風機を回して寝たよ」と明かし、「全てレトロな実家」と笑顔の絵文字を添えた 。
コメント欄には「素敵な実家ですね。お母様お元気で素敵です」「レトロ、最高ですね」「元気でおりますね 素晴らしい」「麻世さんのお母さん、本当に若くてお綺麗です。とても90歳には見えません」「扇風機、昔これでしたね！とても懐かしいです。お母様、元気で居て下さいねー！」といった声が寄せられ、昭和の温かみが残る実家の雰囲気や母への称賛であふれている。