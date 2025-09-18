音無美紀子「約50日ぶりに帰って来ました」娘・麻友美と親子2ショット披露「お母様そっくり」「一卵性姉妹みたいですね」「美人親娘」 豪華ディナーで誕生日祝う
俳優・村井國夫（80）の妻で俳優の音無美紀子（75）が17日、自身のインスタグラムを更新。前月17日に誕生日を迎えた娘で俳優の村井麻友美（43）を1ヶ月遅れで祝ったことを報告し、ディナーの様子や親子2ショットなどを披露した。
【写真】「一卵性姉妹みたいですね」音無美紀子＆娘・麻友美の親子2ショット ※9枚目
音無は「1ヶ月遅れのお誕生日ディナー 7月末から秋田の康楽館に出演していた麻友美が約50日ぶりに帰って来ました。明日からまた次の大阪公演に向けて稽古だそうで、ならば、今夜は家族でお祝い、と。ケーキ、ごめんね、ケーキ屋さんお休みだった。お赤飯があれば、祝いのテーブルよね」とつづり、豪華な料理の写真や娘のソロショット、親子2ショットなどをアップした。
この投稿にファンからは「お母様そっくりでびっくりしました」「一卵性姉妹みたいですね 素敵なお二人応援しております」「美人親娘」「美紀子さんの愛情たっぷりの素晴らしいお料理でお祝いできて良かったですね」「よ〜く似ていらっしゃっる!! 音無さんのDNAに間違い無し!!」「あら〜めっちゃ可愛いですの だってお母様の娘さんですものね」などのコメントが寄せられている。
【写真】「一卵性姉妹みたいですね」音無美紀子＆娘・麻友美の親子2ショット ※9枚目
音無は「1ヶ月遅れのお誕生日ディナー 7月末から秋田の康楽館に出演していた麻友美が約50日ぶりに帰って来ました。明日からまた次の大阪公演に向けて稽古だそうで、ならば、今夜は家族でお祝い、と。ケーキ、ごめんね、ケーキ屋さんお休みだった。お赤飯があれば、祝いのテーブルよね」とつづり、豪華な料理の写真や娘のソロショット、親子2ショットなどをアップした。
この投稿にファンからは「お母様そっくりでびっくりしました」「一卵性姉妹みたいですね 素敵なお二人応援しております」「美人親娘」「美紀子さんの愛情たっぷりの素晴らしいお料理でお祝いできて良かったですね」「よ〜く似ていらっしゃっる!! 音無さんのDNAに間違い無し!!」「あら〜めっちゃ可愛いですの だってお母様の娘さんですものね」などのコメントが寄せられている。