ヒコロヒー、艶やかワンピース姿「気合いを入れて」 浅野忠信と対面
俳優の浅野忠信、タレントのヒコロヒー、松村沙友理が18日、都内で行われたサントリーのノンアルコールビールテイスト飲料『ザ・ベゼルズ』の新商品説明会・新CM発表会に参加した。
【全身ショット】艶やかな紺のワンピース姿で登場したヒコロヒーら
ヒコロヒーはいつもとは違った濃紺のワンピースで登場。ベージュのワンピースを着用した松村と映えるコントラストとなった。
衣装についてヒコロヒーは「忠信先輩にお会いできるので気合いを入れて、いつもとは違った装いで来ました」とし、松村は「浅野さんのオーラをいただこうと思って。カッコいい女性をイメージしてスタイリングさせていただきました」とコンセプトを語る。そんな2人を見た浅野は「ステキですね」と称えていた。
新商品『ザ・ベゼルズ』は24日に発売。メッセンジャーを務める浅野が出演する新CMが、きょう18日から公開となる。
