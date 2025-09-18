森崎ウィン＆向井康二、初共演とは思えない信頼＆距離感！ 『（LOVE SONG）』絆オフショット解禁
森崎ウィンとSnow Manの向井康二がダブル主演する日タイ共同制作映画『（LOVE SONG）』より、初共演とは思えない信頼関係と距離感を感じさせる“絆オフショット”が解禁された。
【写真】森崎ウィン＆向井康二、バンコクでとらえたオフショットにキュン！
世界的な人気を誇る大ヒットBLドラマ『2gether』を手がけたタイのチャンプ・ウィーラチット・トンジラー監督がメガホンをとる本作は、東京とバンコクを舞台に、未完成のラブソングが2人の運命をつなぐ“ピュアラブストーリー”。異国の地で再会した2人が次第に心を通わせていく過程を温かな視点で描き出す。
トンジラー監督が日本デビュー作となる本作でダブル主演に迎えたのは、森崎ウィンと向井康二。制作陣が「この2人しか考えられない」と語るほどの奇跡のキャスティングだ。本作で初共演となった森崎と向井は、初対面の時から相思相愛だった。3週間に及ぶタイでの撮影の中で信頼関係を深めていった2人は、互いの芝居を最大限に引き出そうと、「相手の芝居のために自分にできることがあるなら何でもしたい」と意気込み、その熱意は監督や撮影クルーにも伝わった。テイクを重ね、2人の芝居が最高の形で撮りきれた際には、抱き合って達成感を分かち合う場面もあったという。
向井は最初の本読みで森崎の人柄の良さを感じ取り、初対面にもかかわらず「楽しくできそう！」と感じたと明かしている。共演前のイメージそのままに、森崎について「裏表のない人」と感じ、ダブル主演として一緒に作品を作っていく上でやりやすかったとも語っている。
一方の森崎も、この作品への思い入れが強かったからこそ脚本を受け取った時には不安を抱いていたが、初めて向井と本読みをした際、その不安は一気に消えたという。向井が演じるカイと初めて対峙した時に「飛び込めばいいんだ」と思えたと語っている。実は向井も「台本を見て、ソウタはどんな感じでくるんだろう」と思っていたそうだが、森崎が演じるソウタを見て、カイを演じやすいと感じたという。こうして築かれた2人の信頼関係は、撮影を経てさらに強固なものとなり、その様子はさまざまなシーンで垣間見られた。
今回、現場で育まれた信頼関係と距離感をそのまま切り取った2人のオフショットが解禁された。まずは、劇中でソウタとカイがタイ古式マッサージを受けるシーンでの1枚。リラックスした空気感が漂う中で撮影され、初共演とは思えないほどの親密さが伝わってくる。
また別のカットでは、本作中盤の大きな見せ場となるライブシーン直後の様子が収められている。緊張が解けた向井と、“泣き”の芝居をやり切った森崎が見せる素顔の1枚だ。本番はカット数が多く、さらに生歌の撮影は事前に「一発勝負」と決まっていた。手が震えるほどの緊張感の中、ファーストテイクでOKが出ると、森崎が向井のもとに駆け寄り「生歌、めちゃくちゃ良かったよ！」と声をかける。リラックスした表情で語り合う2人の自然な姿が映し出されている。
さらに、カイがソウタを想って歌うシーンでは、カメラに映らない森崎が、本来なら現場を離れていてもよかったにもかかわらず、向井の視線の先に自ら立つことを申し出たという。相手の芝居のためなら何でもしたい――その想いは、2人の強い信頼関係の表れだ。
最後のカットは、撮影の合間にカメラを手にするオフショット。2人はともにカメラ好きで、タイにも愛用のカメラを持参。スチールカメラマンのレクチャーを受けながら街角で撮影を楽しむ様子が収められている。カメラが回っていないときも同じ時間を過ごす2人の親密さが伝わる1枚となっている。
映画『（LOVE SONG）』は、10月31日より全国公開。
