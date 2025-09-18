北香那＆酒井大成、朝ドラ初出演！ 『ばけばけ』でヒロイン・高石あかりが松江で出会う人物に
9月29日放送開始となる高石あかり主演の次期NHK連続テレビ小説『ばけばけ』新キャストとして、北香那と酒井大成の出演が発表された。2人とも連続テレビ小説初出演。
【写真】トキのお見合い相手・中村守道を演じる酒井大成
『ばけばけ』は、小泉セツ＆八雲（ラフカディオ・ハーン）夫妻がモデルの物語。明治の松江を舞台に、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描く。
北が演じるのは江藤知事の娘・江藤リヨ。才色兼備のお嬢様。英語も堪能で、松江を訪れたヘブン（トミー・バストウ）に強くひかれていく。
北は「いつかは朝ドラに出演したいと思っていたので、出演が決まった時はとても嬉しかったです。また新たな一歩を踏み出したような緊張感もありました」と喜びを明かし、「今回の役は、人から見た時の憎めなさと振り切り方が重要と考えていたので、そのバランスを監督と話し合いながら丁寧に作っていきました。なによりも主演の高石あかりさんが全てを受け止めてくださるので有り難かったです。とても良い環境で楽しくお芝居をさせて頂いています」とコメント。「作品の良きスパイス的な存在になれるよう、努めてまいります。皆様よろしくお願い致します」と意気込みを語っている。
酒井は、トキ（高石あかり）のお見合い相手・中村守道を演じる。守道は松江藩の元武家で、現在は父とともに商いに従事する好青年。トキとのお見合いに臨み、誠実で素直な人柄というキャラクターだ。
酒井は「中村守道役で出演させていただきます、酒井大成です。歴史ある朝ドラの舞台に出演できる事をとても嬉しく思います。守道は松江の良い家柄の上級士族で維新後も商売で成功している人物です。明治の時代を背景に両家の価値観のずれがおもしろいシーンになっていると思います」と役どころを紹介。「両家の未来を少しでも想像していただけると嬉しいです。よろしくお願いします」とメッセージを送っている。
連続テレビ小説『ばけばけ』は、NHK総合にて9月29日より毎週月〜土曜8時ほか放送。
制作統括・橋爪國臣のコメント全文は以下の通り。
※高石あかりの「高」は「はしごだか」が正式表記
＜制作統括・橋爪國臣コメント全文＞
■制作統括・橋爪國臣
県知事の娘・リヨは非常に難しい役どころですが、北香那さんが見事に体現してくださいました。明治の最先端を行く女性としての気品、ちょ突猛進なほどの意思の強さ、そして時折のぞく愛らしさ、そのすべてが感じられるお芝居です。英語のせりふも多いので、そこにもチャレンジしてもらいました。
トキのお見合い相手・中村守道の酒井大成さんは一度ご一緒してみたいと思っており、出演をお願いしました。細かな表情の芝居に注目です。高石さんと二人のちょっと変わったシーンも面白く演じていただきました。
すばらしいキャストの皆さまとお届けする「ばけばけ」、9 月29 日の放送開始まであと11日です。
【写真】トキのお見合い相手・中村守道を演じる酒井大成
『ばけばけ』は、小泉セツ＆八雲（ラフカディオ・ハーン）夫妻がモデルの物語。明治の松江を舞台に、怪談を愛する夫婦の何気ない日常を描く。
北が演じるのは江藤知事の娘・江藤リヨ。才色兼備のお嬢様。英語も堪能で、松江を訪れたヘブン（トミー・バストウ）に強くひかれていく。
酒井は、トキ（高石あかり）のお見合い相手・中村守道を演じる。守道は松江藩の元武家で、現在は父とともに商いに従事する好青年。トキとのお見合いに臨み、誠実で素直な人柄というキャラクターだ。
酒井は「中村守道役で出演させていただきます、酒井大成です。歴史ある朝ドラの舞台に出演できる事をとても嬉しく思います。守道は松江の良い家柄の上級士族で維新後も商売で成功している人物です。明治の時代を背景に両家の価値観のずれがおもしろいシーンになっていると思います」と役どころを紹介。「両家の未来を少しでも想像していただけると嬉しいです。よろしくお願いします」とメッセージを送っている。
連続テレビ小説『ばけばけ』は、NHK総合にて9月29日より毎週月〜土曜8時ほか放送。
制作統括・橋爪國臣のコメント全文は以下の通り。
※高石あかりの「高」は「はしごだか」が正式表記
＜制作統括・橋爪國臣コメント全文＞
■制作統括・橋爪國臣
県知事の娘・リヨは非常に難しい役どころですが、北香那さんが見事に体現してくださいました。明治の最先端を行く女性としての気品、ちょ突猛進なほどの意思の強さ、そして時折のぞく愛らしさ、そのすべてが感じられるお芝居です。英語のせりふも多いので、そこにもチャレンジしてもらいました。
トキのお見合い相手・中村守道の酒井大成さんは一度ご一緒してみたいと思っており、出演をお願いしました。細かな表情の芝居に注目です。高石さんと二人のちょっと変わったシーンも面白く演じていただきました。
すばらしいキャストの皆さまとお届けする「ばけばけ」、9 月29 日の放送開始まであと11日です。