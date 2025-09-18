「チャンスの時間」

9月14日に配信開始された「チャンスの時間」（ABEMA）で行われた「渡部の謝罪会見をやり直そうSP」という企画が話題になっている。企画の発端は、今年7月に放送された特番で、アンジャッシュの渡部建の妻である佐々木希が、渡部の過去の不倫について「まだ許してはいない」と発言したことだ。これを受けて、この番組では渡部を5年前にタイムリープさせて、謝罪会見のやり直しをさせることになった。【ラリー遠田／お笑い評論家】

＊＊＊

【写真を見る】渡部の美人女優妻…髪をふり乱してすさまじい表情で泣き叫ぶ“激変”姿

言うまでもなく、これは「渡部イジリ」の悪ふざけ的な企画である。この番組ではこれまでにも渡部が何度も出演しており、その度に手を替え品を替え、さまざまな形であの騒動をネタにしてイジり倒されてきた。

アンジャッシュの渡部

今回は、評判の悪かった謝罪会見のやり直しをさせるという趣旨で、千鳥をはじめとする芸人たちが渡部にアドバイスをして、今までとは違う形の会見を見せようとしていた。渡部は彼らの言われるがままになって、マイクを向ける女性記者を口説こうとしたり、「（相方の児嶋には）うるせえなと思った」「『王様のブランチ』と『FNS歌謡祭』の2つは確実に戻りたい」などと問題発言を連発していた。

配信番組の「チャンスの時間」では、もはや「渡部イジリ」が一種の恒例企画になっているようなところもある。Netflixの『トークサバイバー！〜トークが面白いと生き残れるドラマ〜』や、YouTubeの「さまぁ〜ずチャンネル」でも、渡部は「イジリ甲斐のあるオモチャ」として不動の地位を築いている。

騒動から5年が経ち、今年はついに妻の佐々木希もテレビで初めて騒動について言及した。これはいよいよ渡部が地上波に本格的に復帰する予兆ではないかという説も出ている。しかし、それは簡単なことではない。彼の地上波復帰がいまだ困難である理由はいくつか考えられる。

第一に、配信メディアと地上波の構造的な違いがある。ABEMAやYouTubeは視聴者層が限定され、番組内容にある程度の自由が許されている。千鳥をはじめとする芸人仲間が不祥事をイジることも、その場の文脈を理解するファンにとっては単に面白いものとして理解されやすい。

だが、地上波にはスポンサー企業があり、ファミリー層を含む幅広い視聴者がいる。不倫というネガティブなイメージを強く残した人物を安易に起用することは、番組制作サイドにとってリスクが大きすぎる。芸人仲間に囲まれてネタ化する場と、一般視聴者に対して公共の電波に登場する場とでは、求められる清潔さや誠実さの基準が大きく異なるのだ。

決定的な相性の悪さ

第二に、グルメキャラ・上品キャラと不倫との決定的な相性の悪さがある。事件を起こす前の渡部は、食通であることと、芸人の中では品格のあるキャラクターで知られていた。だが、不倫騒動によってそのイメージは崩壊してしまった。人間は、口に入れるものに関しては清潔感を求めるものである。不潔で汚れたイメージのある人には、そこにかかわってほしくないと思うのは自然なことだ。

また、かつての渡部は「FNS歌謡祭」（フジテレビ系）などの格調高い番組の司会も務めていたが、それは彼に芸人らしからぬ品の良さが感じられたからだ。騒動を経てそのイメージが崩れてしまった以上、そういう路線で仕事を続けるのは難しくなる。

渡部は今でもオンラインサロンやYouTube番組などでグルメ関連の活動も続けている。それを求める人も存在するのは間違いないが、地上波などの影響力の大きい場所で同じことが許されるのかどうかは未知数である。

第三に、渡部自身が騒動を自らネタにする道を選んだことで、開き直っている印象を与えてしまっていることだ。もちろん、芸人同士のやり取りの中で、その話題に触れることは当然だし、渡部としてはそこに応えるしかないというのは理解できる。問題から逃げないことで、芸人としての意地や根性は証明できていて、お笑い好きの間では渡部への評価はどんどん高まっている。

ただ、世の中には渡部のそういう態度を良く思わない人もいるかもしれない。芸人からの愛あるイジリに必死で食らいついていく渡部に対して「誠意が足りない」「騒動を茶化している」などと感じる人もいるだろう。

そもそも、不祥事をネタにする手法そのものにも限界がある。短期的には話題性を持たせることができても、いつまでも不祥事を前提に笑いを取ることは、本人の立ち位置を「過去の過ちを繰り返し消費される芸人」に固定してしまう。

芸人としての「業」をさらけ出して笑いにすること自体は1つの立派な戦略だが、それが地上波復帰への最善の方法なのかどうかは定かではない。かつてのように地上波で幅広い活動を展開するためには、いつまでも不祥事に縛られるのではなく、不祥事を超えた存在としての新しい魅力を提示する必要がある。

不祥事をイジられる存在から不祥事を超えた存在になるためには、まだまだ越えるべきハードルがたくさんある。逆風の中で芸人らしいハングリーさを見せつけることで、アップデートされた新しい「渡部建」像を提示してほしいものだ。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

デイリー新潮編集部