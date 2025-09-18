森崎ウィン＆向井康二、初共演で信頼と絆深める 映画『（LOVE SONG）』親密なオフショットを公開
俳優の森崎ウィンとSnow Manの向井康二がW主演を務める、日タイ合作のオリジナル映画『（LOVE SONG）』（10月31日公開）。主演の2人が遠い異国の地で、寄り添いながら駆け抜けた撮影の日々では、初共演とは思えない“信頼”と“距離感”がみられた。このほど、強い信頼と絆を感じさせるオフショットが公開された。
【動画】恋人みたい！向井康二＆森崎ウィンのインタビュー動画が公開
今作は、世界的なBLブームをけん引したドラマ『2gether』の立役者であるウィーラチット・トンジラー監督が手掛ける日タイ合作のオリジナルラブストーリー。東南アジアにルーツを持つ森崎と向井を主演に迎え、東京とバンコクを舞台に、異国の地で再会した2人が次第に心を通わせていく過程を温かな視点でユーモラスに描く。
制作陣が「この2人しか考えられない」と語るほど奇跡のキャスティング。本作で初共演となった森崎と向井だが、初対面の時から相思相愛だった。3週間に及ぶタイ撮影の中で信頼関係を深めていった2人は、互いの芝居を最大限に引き出そうと、相手の芝居のために自分にできることがあるなら何でもしたいと意気込む姿が、監督や撮影クルーにも伝播。テイクを重ねた先で、芝居が最高の形で撮りきれた時には、抱き合って達成感を分かち合う場面もあったという。
2人は初めて会った際に、お互いにこの人だったら大丈夫と思えるほど、信頼を得られたという。向井は、最初の本読みで会った時点で、森崎の人柄の良さを感じ取ったようで、さっそく「楽しくできそう！」と感じたと明かしている。共演する以前のイメージそのままで、森崎について裏表がない人と感じ、W主演として一緒に作品を作っていく上でやりやすかったと明かしている。
一方、森崎もこの作品へ懸ける想いが強かったからこそ、脚本をもらってから不安があったようだが、初めて向井と本読みに臨んだ際に、その不安が一気に消えたようで、向井が演じるカイというキャラクターと初めて対峙した時に、「飛び込んだらいいんだ」と思えたと語っている。
実は、向井も「台本を見て、ソウタどんな感じでくるんだろう」と感じていたようだが、森崎が演じるソウタを見て、カイの演じやすさを感じていたそう。そして2人の信頼関係は、撮影を経て、より強いものになっていったが、その様子は撮影のさまざまなシーンで垣間見られた。
今回、現場で育まれた“信頼”と“距離感”をそのまま捉えた2人のオフショットが解禁。劇中で、ソウタとカイがタイ古式マッサージを受けるシーンでのオフショット。リラックス感が漂う中で捉えられたそのカットからは、親密さが伝わってくる。
また、別のカットでは、本作中盤の大きな見せ場となるライブシーンの撮影直後、緊張が解けた向井と“泣き”の芝居をやり切った森崎が見せる素顔の1枚。カット数が多く、生歌の本番は事前に1カットと決まっていた。手が震えるほどの緊張感の中、ファーストテイクでOKが出た向井のところに「生歌、めちゃくちゃ良かったよ！」と駆け寄る森崎。リラックスした表情で何やら語り合う2人の自然なショットだ。
そしてソウタを想って歌うカイのカットを撮影する際、カメラに映らない森崎は、本来であればその場を離れていても問題なかったが、それでも森崎は自ら向井の目線の先に立つことを申し出た。相手の芝居のために、自分にできることがあるならなんでもしたい。その想いは、まさにお互いへの信頼関係があるからこそ。
最後の1枚は、撮影の合間にカメラを構えるオフショット。2人はともにカメラ好きで、タイにも愛用のカメラを持参。スタッフのスチールカメラマンからレクチャーを受けつつ、街中で撮影を楽しむ様子を収めている。カメラが回っていないときでも同じ時間を過ごす、2人の親密さが伝わってくる一枚となっている。
