¡Ö1ÅÙÌÜ¡¢2ÅÙÌÜ¤¬¶öÁ³¤Ê¤é¡¢5ÅÙ¤âµ¯¤³¤Ã¤¿¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¡©¡×¡¡¿´Â¡¤Ë°¤¹¤®¤ëº£µ¨¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡¢º£µ¨5Àï¤Ç·è¾¡ÅÀ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ»î¹ç½ªÈ×¡¡90Ê¬°Ê¹ß¤Î¥´¡¼¥ë¤¬4ÅÙ
UEFA¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè1Àá¤Ç¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¤Ï¥¢¥È¥ì¥Æ¥£¥³¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¤ÈÂÐÀï¡£3-2¤È¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
Á°È¾Áá¡¹¤Ë2ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¸åÈ¾¤Ë¥Þ¥ë¥³¥¹¡¦¥¸¥ç¥ì¥ó¥Æ¤Î2¥´¡¼¥ë¤òÈïÃÆ¤·¤Æ2-2¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤Î»î¹ç¡¢·è¾¡ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¼ç¾¥Õ¥£¥ë¥¸¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥Ç¥£¥·¥ç¥Ê¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤«¤é¶¯Îõ¤Ê¥Ø¥Ç¥£¥ó¥°¤òÃ¡¤¤Ä¤±¡¢ÅÚÃÅ¾ì¤Ç¾¡Íø¤ò³ÎÄê¤µ¤»¤¿¡£
¥×¥ì¥ß¥¢Á°Àá¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼Àï¤â¥¹¥³¥¢¥ì¥¹¥É¥í¡¼Ç»¸ü¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢AT¤ËÅÓÃæ½Ð¾ì¤Î¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¦¥Õ¥ê¥ó¥Ý¥ó¤¬PK¤òÍ¶È¯¡£¤³¤ì¤ò¥µ¥é¡¼¤¬·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¦¥À¥¤¥¯¤Î¥´¡¼¥ë¤À¡£5Àï¤òÀï¤Ã¤Æ¡¢¼Â¤Ë4¤Ä¤Î¥´¡¼¥ë¤¬AT¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ë²Ì¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤Ë¾¡Íø¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï´ò¤·¤¤¤¬¡¢¿´Â¡¤Ë°¤¹¤®¤ë¥·¡¼¥º¥ó¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØDaily Mail¡Ù¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ï·è¤·¤Æ±¿¤Ë¤è¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¬¸ü¤¤Áª¼êÁØ¡¢ÂçÃÀ¤Ê¥¢¥ë¥Í¡¦¥¹¥í¥Ã¥È´ÆÆÄ¤Î¸òÂåºö¡¢¤½¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¿¢¤¨ÉÕ¤±¤é¤ì¤¿¾¡Íø¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬»î¹ç½ªÈ×¤Ë´¿´î¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¾¡Éé¶¯¤¹¤®¤ëº£µ¨¤Î¥ê¥ô¥¡¥×¡¼¥ë¡£·è¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿»þ´ü¤Ç¤â¾¡¤ÁÅÀ¤ò³ÍÆÀ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¸å¡¹Âç¤¤Ê°ÕÌ£¤ò»ý¤Ä¤Ï¤º¤À¡£