おもちゃショーで話題! ぞんびーずのマーカーチャームがカプセルトイになって登場!
縁日商材をはじめとする玩具等の製造販売を行う三洋堂は、新商品『ぞんびーずマーカーチャーム』全6種を、9月16日より全国のカプセルトイ売り場で順次発売を開始した。
ぞんびーずマーカーチャーム
『ぞんびーずマーカーチャーム』は、おもちゃショーでも話題になった、ぞんびーずがマーカーチャームになった商品だ。傘やペットボトル、ポーチなど身の回りの物に付ければいつでもぞんびーずたちと一緒の気分を味わえる。
ラインナップ(全6種)
るんちゃ
もぐにゃ
ぽぽた
もちゃる
ろるふ
もこち
「ぞんびーずマーカーチャーム」は9月16日から全国のカプセルトイ売り場で順次発売。全6種。本体サイズはH3〜4cm(チャーム部分のサイズ)。商品素材はアクリル、シリカゲル、ステンレス。
