縁日商材をはじめとする玩具等の製造販売を行う三洋堂は、新商品『ぞんびーずマーカーチャーム』全6種を、9月16日より全国のカプセルトイ売り場で順次発売を開始した。

ぞんびーずマーカーチャーム

『ぞんびーずマーカーチャーム』は、おもちゃショーでも話題になった、ぞんびーずがマーカーチャームになった商品だ。傘やペットボトル、ポーチなど身の回りの物に付ければいつでもぞんびーずたちと一緒の気分を味わえる。

ラインナップ(全6種)

るんちゃ

もぐにゃ

ぽぽた

もちゃる

ろるふ

もこち

「ぞんびーずマーカーチャーム」は9月16日から全国のカプセルトイ売り場で順次発売。全6種。本体サイズはH3〜4cm(チャーム部分のサイズ)。商品素材はアクリル、シリカゲル、ステンレス。