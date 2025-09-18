米女子テニスのテイラー・タウンゼントさんが中国料理を巡る投稿について謝罪した/Pamela Smith/AP

（ＣＮＮ）女子テニスの米国人スター選手、テイラー・タウンゼントさん（２９）が、中国の料理をけなしたインスタグラムの投稿をめぐって謝罪した。

タウンゼントさんは現在、女子テニスの国別対抗戦、ビリー・ジーン・キング・カップ（ＢＪＫ杯）ファイナルズのため中国の深センに滞在中。現地で出されたカメ肉やウシガエル、ナマコ（いずれも中国など世界各地で使われている伝統的な食材）など料理の動画をインスタグラムに投稿し、「最高に頭おかしいよね…これ食べてるんだよ」とコメントした。

メニューの写真には「人事に話さなきゃ…何これヤバすぎ…カメにウシガエルなんてありえない」と書き込んでいた。

タウンゼントさんは女子ダブルスの世界ランキングトップ。今回の投稿はたちまち激しい非難の的になった。

特に中国のＳＮＳでは、「米国人テニス選手が中国料理を批判」のハッシュタグが微博（ウェイボー）で何百万回も参照されている。

中には「内臓やウシガエルやカメを食べないのは普通だし、自分も中国人だけれど食べない。それでも敬意を払ってほしい。自分が嫌いだからといって、みんなが同じように感じるとは限らない」という声や、「差別と偏見」と言い切る声もあった。

こうした批判を受けてタウンゼント選手はインスタグラムに謝罪動画を掲載。今回のトーナメントではみんなに本当に親切にしてもらっているとした上で、「私の発言には、その気持ちが全然表れていませんでした。心からお詫びします。言い訳はできないし、言葉も見つからないけれど、自分はもっと良くなります」と話している。