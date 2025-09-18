『スター・ウォーズ』新作劇場映画『スター・ウォーズ／スターファイター』撮影地より、新たな画像が公開された。監督を務めるショーン・レヴィがSNSにて紹介している。

「地中海のどこか」とのキャプションと、#Starfighterのハッシュタグが添えられた画像には、海上セットでカメラを見つめるライアン・ゴズリングと共演のニューカマー、フリン・グレイの姿が収められている。

ゴズリングの顔には傷跡があり、2人はスターファイターかビークルの操縦用と見られるグローブを着用している。前後にどのような出来事があるのか、想像が膨らむ一枚だ。

『スター・ウォーズ／スターファイター』は『ラ・ラ・ランド』（2016）ライアン・ゴズリングが主演を務める新作。監督は『デッドプール＆ウルヴァリン』（2024）のショーン・レヴィで、最初の情報解禁はで行われていた。

『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』の5年後が舞台。あらすじ詳細は不明だが、タイトルから戦闘機パイロットを描くものと想像される。

共演には、DCドラマ「ランタンズ」でも注目のアーロン・ピエール、コメディアン出身のサイモン・バード、ミュージカル『ハミルトン』で主演も務めるジャマエル・ウェストマン、『イーグル・ジャンプ』（2016）などのダニエル・イングス、『マン・オブ・スティール』（2013）ロイス・レイン役や『メッセージ』（2016）のエイミー・アダムス。

悪役として、『X エックス』シリーズの“新世代スクリーム・クイーン”ミア・ゴス、『モービウス』（2022）「ハウス・オブ・ドラゴン」（2022-）のマット・スミスが起用されている。

先駆けては、モノクロのファーストルックもしている。主演ライアン・ゴズリングとフリン・グレイがランドスピーダーの一種に腰掛けているものだ。

『スター・ウォーズ』からは、『スター・ウォーズ／スカイウォーカーの夜明け』（2019）以来7年ぶりとなる映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』が2026年5月22日に日米同時公開予定。本作『スター・ウォーズ／スターファイター』はその翌年にあたる2027年5月28日にUS公開予定。