「風のクロノア 夢見る帝国」がSwitch「ゲームボーイアドバンス Nintendo Classics」にて9月25日より配信！「ミスタードリラー2」も登場
【ゲームボーイアドバンス Nintendo Classics：追加タイトル】 9月25日 配信予定
風のクロノア ～夢見る帝国～ TM & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.
任天堂は、サブスクリプションサービス「Nintendo Switch Online ＋ 追加パック」の加入者向けコンテンツ「ゲームボーイアドバンス Nintendo Classics」において、新たに2タイトルを9月25日より配信する。
今回追加されるのは、バンダイナムコエンターテインメントより2001年に発売されたドラマチックパズルアクション「風のクロノア ～夢見る帝国～」と穴掘りアクション「ミスタードリラー2」の2タイトル。9月25日より「ゲームボーイアドバンス Nintendo Classics」にてプレイ可能となる。【ゲームボーイアドバンス Nintendo Classics 追加タイトル [2025年9月25日]】 【風のクロノア ～夢見る帝国～】 【ミスタードリラー2】
Mr. Driller TM 2 & (C)Bandai Namco Entertainment Inc.