優希美青「初めてのビキニ」プールショットに反響「透明感すごい」「写真集みたい」
【モデルプレス＝2025/09/18】女優の優希美青が17日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「ちはやふる」女優、ビキニ姿解禁
優希は「初めてのビキニ」と夜のプールでの写真を公開。白いレースの羽織を身にまとったビキニ姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「写真集みたい」「可愛すぎる」「美しい」といったコメントが寄せられている。
優希は、2018年公開の「ちはやふる −結び−」で花野菫を演じ、話題に。10年後が描かれた日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」でも続投し、注目を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「ちはやふる」女優、ビキニ姿解禁
◆優希美青、ビキニ姿披露
優希は「初めてのビキニ」と夜のプールでの写真を公開。白いレースの羽織を身にまとったビキニ姿を披露している。
この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「写真集みたい」「可愛すぎる」「美しい」といったコメントが寄せられている。
優希は、2018年公開の「ちはやふる −結び−」で花野菫を演じ、話題に。10年後が描かれた日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」でも続投し、注目を集めた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】