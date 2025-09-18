優希美青 （C）モデルプレス

写真拡大

【モデルプレス＝2025/09/18】女優の優希美青が17日、自身のInstagramを更新。ビキニ姿を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】「ちはやふる」女優、ビキニ姿解禁

◆優希美青、ビキニ姿披露


優希は「初めてのビキニ」と夜のプールでの写真を公開。白いレースの羽織を身にまとったビキニ姿を披露している。

この投稿に、ファンからは「透明感すごい」「写真集みたい」「可愛すぎる」「美しい」といったコメントが寄せられている。

優希は、2018年公開の「ちはやふる −結び−」で花野菫を演じ、話題に。10年後が描かれた日本テレビ系ドラマ「ちはやふる−めぐり−」でも続投し、注目を集めた。（modelpress編集部）

【Not Sponsored 記事】