知念里奈、長男に肩車される海遊びショット公開「カップルかと思った」「身長高いから迫力ありそう」と反響
【モデルプレス＝2025/09/18】女優の知念里奈が9月18日、自身のInstagramを更新。バレエダンサーとして活躍する長男・井上慈英に肩車をされる親子ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】知念里奈、スタイル抜群長男に肩車される親子ショット
知念は「夏休みを振り返る！念願の肩車」と夏の思い出を振り返る投稿を公開。青い海と空を背景に、長男に肩車してもらいながら片手を上げるポーズで撮影した写真を載せている。
この投稿に、ファンからは「カップルかと思った」「身長高いから迫力ありそう」「素敵な親子関係」「すごいですね」「念願叶ってよかったね」「夢ある肩車」といった声が上がっている。
知念は、2005年にモデルの中村健太郎と結婚。2006年3月に第1子長男が誕生したが、2007年に離婚。その後、2016年7月に井上芳雄と再婚。2018年6月に第2子次男が誕生した。（modelpress編集部）
