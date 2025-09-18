【DJI Mini 5 Pro】 9月17日発売 価格：106,700円

DJIはドローン「DJI Mini 5 Pro」を9月17日に発表した。価格はバッテリー1つ、送信機に「DJI RC-N3」を使用した基本セットが106,700円。予備バッテリーやスマホ無しで機体を操作できる送信機「DJI RC-2」を同梱したものなど、複数のプランが用意されている。

「DJI Mini 5 Pro」は、1インチCMOSカメラを搭載、4K/60fps HDR 動画撮影に対応し、シネマティックな映像を実現する。大型センサーにより、夕暮れや夜景といった低照度環境でも細部まで忠実に描写し、美しい映像を簡単に撮影できる。48mmの中望遠モードでは2倍ズームに対応し、従来のDJI Mini Proシリーズのデジタルズームよりも高い画像解像度を実現している。

225°のロール軸回転により、ジンバルは柔軟でダイナミックなカメラワークを可能にする。クイックショットの回転、タイムラプス、スポットライト、ウェイポイント飛行といったインテリジェントモードと組み合わせることで、創造的な回転映像も手軽に撮影できる。夜景撮影時でも全方向障害物検知で安心飛行。さらにActiveTrack 360°により、被写体をトラッキングし、多彩な映像表現を可能とする。