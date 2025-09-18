【STEAMCREAM×PEANUTS】75周年を祝う限定デザイン缶が登場♡

スキンケアはシンプルで心地よく♡そんな想いから誕生した「STEAMCREAM」より、世界中で愛されるキャラクター「PEANUTS」の75周年を記念した特別な限定デザイン缶が登場します。パーティーハットをかぶったスヌーピーや仲間たちが描かれたデザインは、使うたびにハッピーな気分に♪記念イヤーにふさわしい2種類のデザインで、毎日のスキンケアを彩ってみませんか？

PEANUTS 75周年を祝う限定デザイン

2025年、PEANUTSコミックは誕生から75周年を迎えました。その記念に登場した「スチームクリーム ＜ピーナッツ＞ 75 ハピネス」は、PEANUTSギャングが集まる賑やかなデザイン缶。

華やかなピンクと落ち着きのあるホワイトの2種類で展開され、シリーズで揃えても楽しめます。日常のスキンケアタイムをちょっと特別にしてくれるコレクションです。

STEAMCREAMならではの魅力

独自のピュアスチーム製法で仕立てられたスチームクリームは、顔からボディ、髪まで全身に使えるマルチユース保湿クリーム。

さらっとした使い心地ながらしっかり潤いをチャージできるのが特徴です。

かわいい限定デザイン缶は、使い終わった後も小物入れやギフトに最適♡自分用にはもちろん、大切な人へのプレゼントにもぴったりです。

よーじや×OSAMU GOODS®コラボ♡限定パッケージ登場

商品ラインナップと価格

スチームクリーム ＜ピーナッツ＞ 75 ハピネス - PINK -



価格：2,178円（税込）

スチームクリーム ＜ピーナッツ＞ 75 ハピネス - WHITE -



価格：2,178円（税込）

容量：75g

発売日：2025年9月10日（水）より順次発売（公式オンラインストアは9月17日（水））

75周年を祝う特別な「スチームクリーム ＜ピーナッツ＞ 75 ハピネス」は、毎日のスキンケアを華やかに演出してくれるアイテム。

ピンクとホワイト、2種類のデザイン缶から選んで、自分らしいスキンケアを楽しんでみてください♪数量限定なので、気になる方は早めにチェックして。大切な人へのギフトにもおすすめの一品です。