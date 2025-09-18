北海道民が選んだ「住みたい街（駅）」ランキング！ 2位「大通」、圧倒的1位は？【2025年調査】
リクルートは、2月14日〜4月1日の期間、北海道居住の20歳〜49歳の男女1600人を対象にWebアンケート調査を行い、「SUUMO住みたい街ランキング2025 北海道版/札幌市版」として結果を発表しました。
本記事では、北海道民が選んだ「住みたい街（駅）」ランキングを紹介します。
オフィス、商業、観光機能が集約されたエリアとして高い利便性を誇り、住環境と就業環境の両立が可能な立地として、若年層からファミリー層まで広く支持されています。
再開発による都市機能の強化に加え、ショッピングモールやビジネス施設も充実。生活利便性の高さと将来性を評価する人が多く、同調査の2020年から3回連続で「住みたい街」1位の座を維持しています。
この記事の執筆者：
坂上 恵
All About ニュースの編集者。オールアバウトに入社後、SNSトレンドにフォーカスした記事執筆やSEOライティングの経験を経て、のちにAll About ニュースチームのメンバーに加入。現在は旅行・カルチャー・エンタメなどを中心に企画編集を担当。東京都出身。居酒屋巡りとスポーツ観戦が生きがい。
(文:坂上 恵)
2位：大通／469点札幌市中心市街地に位置する大通駅は、地下鉄南北線・東西線・東豊線の3路線が交差する主要な交通拠点です。
1位：札幌／1247点札幌駅は、JR函館本線の中心駅であり、北海道の交通・経済・商業のハブとして圧倒的な存在感を持つエリアです。
