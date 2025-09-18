妊娠中の中川翔子、ついに入院。双子は5キロ近くまで成長「ここまでお家で耐えたのがすごい」「あと少し」
タレントの中川翔子さんは9月17日、自身のInstagramを更新。入院を報告しました。
【写真】中川翔子の最新ショット
また投稿には2枚の写真を載せ、1枚目は中川さんの自撮りショットで、2枚目には脚が写っています。元気そうな様子がうかがえます。
コメントでは、「2人とも立派に成長してますね。お母さんがんばれ」「安心！あとはBoysとのご対面！楽しみだねー！」「ふたりで2000超えはすごい」「頑張れ〜しょこたん!!」「おおお よくぞ、ここまでお腹の中で育ってくれましたね あと少しですね！」「うんうん、病院なら安心」「ここまでお家で耐えたのがすごい」「えええ！二人ともめちゃくちゃ育っててすごい！」と、温かい声が上がりました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
【写真】中川翔子の最新ショット
「頑張れ〜しょこたん!!」「ひゃああああついに入院になってしまった！」とまず報告した中川さん。「双子35wすぎまで入院しないでいられただけありがたかったのだけど！ いよいよなんだな「こんなになっちゃうの!?」中川翔子、双子妊娠35週の大きなおなか披露！「寝るたびに大きくなってる」続けて「双子たち 今2478と2449 ふたりで5キロ近く」と、双子の重さも明かしました。
コメントでは、「2人とも立派に成長してますね。お母さんがんばれ」「安心！あとはBoysとのご対面！楽しみだねー！」「ふたりで2000超えはすごい」「頑張れ〜しょこたん!!」「おおお よくぞ、ここまでお腹の中で育ってくれましたね あと少しですね！」「うんうん、病院なら安心」「ここまでお家で耐えたのがすごい」「えええ！二人ともめちゃくちゃ育っててすごい！」と、温かい声が上がりました。
「いましか撮れない双子お腹！」自身のInstagramで双子妊娠中の様子をたびたび報告している中川さん。16日には「いましか撮れない双子お腹！」と、大きなおなかを撮影した動画を公開していました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:橋酒 瑛麗瑠)