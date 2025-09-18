『ポケモン』トラベルグッズに新作登場！ ゲンガーの“なりきりネックピロー”など全3種
トラベル雑貨ブランド「gowell」は、9月16日（火）から、『ポケットモンスター』をデザインした新商品を、公式オンラインショップや「ポケモンセンター」などで順次発売している。
【写真】「スーツケースベルト」に新柄登場！ 展開アイテム一覧
■ゲンガーデザインが登場
今回発売されたのは、ゲンガーやピカチュウをデザインした、カワイイだけじゃない便利なトラベルグッズ全3種類。
「フード付ネックピロー ゲンガー」は、フードをかぶるとゲンガーになりきれるフード付ネックピロー。フリース素材が気持ちよくふかふかで、長時間の移動も快適に過ごせるアイテムとなっている。
また、さまざまなポーズをしたゲンガーとピカチュウをあしらった「スーツケースベルト ゲンガー／ピカチュウ」が登場したほか、パスポートを傷や汚れから守る「パスポートカバー ゲンガー」もそろう。
