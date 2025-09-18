「フード付ネックピロー ゲンガー」（税込 5280円）

　トラベル雑貨ブランド「gowell」は、9月16日（火）から、『ポケットモンスター』をデザインした新商品を、公式オンラインショップや「ポケモンセンター」などで順次発売している。

展開アイテム一覧

■ゲンガーデザインが登場

　今回発売されたのは、ゲンガーやピカチュウをデザインした、カワイイだけじゃない便利なトラベルグッズ全3種類。

　「フード付ネックピロー ゲンガー」は、フードをかぶるとゲンガーになりきれるフード付ネックピロー。フリース素材が気持ちよくふかふかで、長時間の移動も快適に過ごせるアイテムとなっている。

　また、さまざまなポーズをしたゲンガーとピカチュウをあしらった「スーツケースベルト ゲンガー／ピカチュウ」が登場したほか、パスポートを傷や汚れから守る「パスポートカバー ゲンガー」もそろう。