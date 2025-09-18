自民党総裁選の陰で、与野党で合意したガソリン税の暫定税率廃止に向けた具体的議論が停滞している。与野党間で減税の財源を巡り溝が埋まらないまま、総裁選モードに突入。事実上の「政治空白」の間に、野党側が求めた廃止期限「11月1日」が近づく。野党間の足並みの乱れもあり、自民幹部は「11月は無理」と主張。与野党は責任をなすりつけ合う。

「結論をそろそろ出さないと年内にも間に合わない。急ぎましょう」。16日、立憲民主党の安住淳幹事長は国会内で面会した自民の森山裕幹事長に、暫定税率廃止の議論加速を呼びかけた。森山氏も同意した。

元々、与野党6党の国対委員長は7月末、廃止について「今年中のできるだけ早い時期に実施」と合意。8月には野党7党が、前倒しして11月1日から廃止する法案を衆院に提出、与野党の実務者協議を重ねた。

9月5日までの5回の協議では財源が焦点に。自民側は増税などによる恒久財源が必要と主張し、野党側は税収の上振れ分も財源だと反論した。実は、野党側の立場は微妙に異なる。日本維新の会などは恒久財源の議論の必要性は認める姿勢に軟化したが、国民民主党はこれも否定的。自民の宮沢洋一税制調査会長は「野党で一致した対応が可能だと分からないと（財源を）示しにくい」と突き放した。次回の協議日程は「未定」のままだ。

7日には石破茂首相の退陣表明があり、総裁選は22日告示、10月4日投開票の党員・党友も参加する「フルスペック型」に決定。野党側はたなざらしを恐れ「政治空白が長引く」と批判した。立民の野田佳彦代表は17日の記者会見で「野党側は提案しているが、一方通行のやりとりが続いている」と与党側の対応を疑問視した。立民関係者は「（停滞が続くと）野党にも責任があると言われかねない。国民抜きで与党側と協議を進めることもできる」と焦りを隠さない。

安住氏と森山氏が「議論の加速」で一致し、自民、公明、立民の3党党首は19日にも暫定税率廃止で意見交換する。ただ、自民内では「総裁選が終わるまでは協議は進められない」（幹部）との見方が強く、税調メンバーの一人も「新総裁がどの野党と連立や連携を狙うかでも協議の進め方も変わる」と指摘。臨時国会の召集は新総裁選出後となり、審議日程を踏まえると11月廃止は「タイムオーバー」。自民の別の幹部は「（与野党6党の）合意文書でも『年内』となっている」と意に介さない。

少数与党下で野党がまとまれば法案を通すことができる。共産党幹部は「業界の周知など与野党で力を合わせないとうまくいかない」と慎重だ。結局、「自民待ち」で維新幹部は嘆く。「年内廃止が実現しなかったら、与野党どっちも責任が問われる」（平峰麻由、古川大二、坂本公司）