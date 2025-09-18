Æ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¡¡³«»Ï1»þ´ÖÂ¤é¤º¤ÇÀ®·Ë¤ÎÍðÀï¡¡°ËÆ£±Ã²¦¤Ï6¼êÌÜÃ¼ÊâÆÍ¤¤ËÃ¼³Ñ¡¡Âè2¶É¤Ï³Ñ´¹¤ï¤ê
¡¡¾´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦ºÂ¡Ê23¡Ë¡á²¦¾¤Ê¤É7´§¡á¤¬Ä©Àï¼Ô¤Ë°ËÆ£¾¢±Ã²¦¡Ê22¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ëÂè73´ü²¦ºÂÀï5ÈÖ¾¡ÉéÂè2¶É¤Ï17Æü¸áÁ°9»þ¡¢¿À¸Í»Ô¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥ª¡¼¥¯¥é¿À¸Í¡×¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£Àï·¿¤ÏÀè¼ê¡¦Æ£°æ¤Î³Ñ´¹¤ï¤ê¤Ë¿Ê¤ß¡¢³«»Ï1»þ´ÖÂ¤é¤º¤ÇÆ£°æ¤¬Å¨¿Ø9ÃÊÌÜ¤ËÀ®·Ë¤òºî¤ëÍðÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡6¼êÌÜ¡¢ÄÌ¾ï¤Î³Ñ´¹¤ï¤ê¤Î½Ð¤À¤·¤«¤é°ËÆ£¤¬1¶Ú¤ÎÊâ¤òÆÍ¤¤¤¿¤Î¤¬Í½Ãû¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢°ìÅÙ¤ÏÄÌ¾ï¤Î³Ñ´¹¤ï¤ê¤Ë¿Ê¤à¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢Æ£°æ¤¬¹ø³Ý¤±¶ä¡¢°ËÆ£¤¬Áá·«¤ê¶ä¤Ë¹½¤¨¤¿38¼êÌÜ¡¢°ËÆ£¤¬º£ÅÙ¤Ï9¶Ú¤Ë¼ê¶ð¤Î³Ñ¤òÊü¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¿¨È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£4Ê¬Â¤é¤º¤ÇÆ£°æ¤¬±¦·Ë¤ò5ÃÊÌÜ¡¢¤µ¤é¤Ë7ÃÊÌÜ¤È2ÃÊ³¬³èÍÑ¡£43¼êÌÜ¡¢¶â¤òÆþ¼ê¤·¤Æ¤µ¤é¤Ë9ÃÊÌÜ¤ËÀ®·Ë¤òºî¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£°æ¤ÎÀè¾¡¤Ç·Þ¤¨¡¢º£²ó¡¢Æ£°æ¤¬¾¡¤Æ¤ÐÁá¤¯¤â3Ï¢ÇÆ¤Ø²¦¼ê¡£¤½¤ó¤ÊÀ±¼è¤ê¤¬Î¾¼Ô¤ÎÆ¬¤Ë¤Ê¤¤¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤¤¤¬Ä«¤Î¿À¸Í¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤¿¡£