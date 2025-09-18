3時のヒロインかなで、「タクシーの中でキスがしたい」2万5000円のエピソード告白
お笑いトリオ・3時のヒロインのかなで（33）が、17日放送の日本テレビ系バラエティー『上田と女が吠える夜』（後9：00）「ロマンチック2時間SP」に登場。「夢見がちロマンチスト女子VS現実派ドライ女子」のテーマにちなみ、最近の“胸キュンエピソード”を披露し、スタジオを沸かせた。
【写真】天童よしみ似？ 今より痩せている振袖姿の3時のヒロイン・かなで
かなでは、ある男性と個室居酒屋で朝まで飲んだというエピソードを紹介した。キスが好きだというかなでは、「ちょっとキスしませんか？」と提案。すると、あっさりOKが出て、そのままキスが成立。だが、その時すでに朝4時で、互いに翌朝から仕事を控えていたこともあり帰ることになったという。
新大久保の居酒屋からタクシーで10分ほどの距離に住むかなでに対し、相手の男性は千葉の浦安在住。それにもかかわらず、かなでは「タクシーの中でキスがしたい」という理由で、なんと浦安を経由して帰宅。結果、タクシー代は2万5千円にのぼったと明かした。
かなでは「タクシーの中でもキスできました。“あのキスが2万5千円？安いです”」と笑顔で語り、スタジオは大きな笑いに包まれた。
【写真】天童よしみ似？ 今より痩せている振袖姿の3時のヒロイン・かなで
かなでは、ある男性と個室居酒屋で朝まで飲んだというエピソードを紹介した。キスが好きだというかなでは、「ちょっとキスしませんか？」と提案。すると、あっさりOKが出て、そのままキスが成立。だが、その時すでに朝4時で、互いに翌朝から仕事を控えていたこともあり帰ることになったという。
かなでは「タクシーの中でもキスできました。“あのキスが2万5千円？安いです”」と笑顔で語り、スタジオは大きな笑いに包まれた。