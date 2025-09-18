『探偵！ナイトスクープ』（テレビ朝日系）が9月12日に放送され、趣味で作ったオリジナル育毛剤の調査をする様子が描かれた。

【映像】実験台の夫の髪…“実験開始前”と“現在”のビフォーアフター（実際の写真）

視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求する同番組。今回の「趣味で作ったオリジナル育毛剤」は、兵庫県の女性（70）から寄せられた次のような依頼だ。

『今回は、私が長年続けている趣味を見ていただきたく依頼した。その趣味とは、自作の育毛剤作り。今から30年前、阪神淡路大震災に被災して元気がなくなってしまった義理の父を元気づけるために始めて以来、現在まで400種以上の試作品を生み出してきた。残念ながら、義理の父はフサフサにならないまま亡くなってしまったが、今は毛が薄くなりつつある夫のため、育毛剤作りに励んでいる。ちなみに、育毛剤の失敗作から、たまたま歯周病の予防に関する特許を取得し、歯磨き粉の製品化にも成功したので、いつかきっと画期的な育毛剤を作れると思っている。しかし近頃、うちの夫が育毛剤の研究にあまり協力的ではない。どうか、夫が協力的になるように説得して欲しい』

さっそく永見大吾探偵が依頼者の元へ。依頼者は製薬会社に勤めていたわけではなく、「当てずっぽう」で育毛剤を製造しているとのこと。試作品の中には生のミミズをこしたものが含まれるなど、独特な材料も使用しており、夫は頭に塗られた試作品があまりに臭く、眠れない夜もあったと告白した。永見探偵が薬学博士に相談したところ、「生のミミズなどは病気を持っているかもしれないので、安全な範囲で」とのアドバイスがあったものの、依頼者の創作意欲はさらに湧いてしまった。

そんな状況に耐えかねた夫は、探偵と二人きりになった際、「やめてほしい」と切実に訴えた。そこで永見探偵は、依頼者の「感動しい」という弱点を利用した作戦を決行。娘にも協力してもらい、夫から妻への感謝の手紙を読み上げてもらうことにした。夫は結婚して45年、阪神淡路大震災という困難を共に乗り越えてきたことへの感謝を述べつつ、育毛剤作りは家族を笑顔にしてくれたものの、「僕の毛根が死んでしまう。実験台にするのはやめてくれませんか？」と訴えた。

手紙を聞いた依頼者は、感動し涙を流しながらも、「死んでるかもね」と夫の毛根の状態を気遣い、「直径2センチとか決めてやったらね」と、実験範囲を限定することを提案した。夫は「それやったら…」と受け入れ、長年連れ添った夫婦ならではの妥協点を見出した。

このVTRをスタジオで見届けた特命局長の佐藤二朗は、「いいご夫婦だなと思った」とコメント。しかし、「（育毛剤を）やられてるときのお父さんの顔色が新聞紙みたいな色になってた」と語った。