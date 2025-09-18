¡Ú·ìÅüÃÍ¡õ·ì°µÂÐºö¤Ë¸ú²Ì¤¢¤ê¡Û´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤¬Á¦¤á¤ë¡¢¤ï¤«¤á¤Î´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô3Áª¡ª
·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤ë¿©ºà¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ò¤ï¤«¤á¡Ó¡£
ÆÈÆÃ¤Î¤Ì¤á¤ê¤Ë¤Ï¡¢¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¡£Äã¥«¥í¥ê¡¼¤Ç¡¢¥µ¥Ã¤ÈÎÁÍý¤Ë»È¤¨¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢¤ï¤«¤á¤ÎÀ®Ê¬¤¬·ìÅüÃÍ²þÁ±¤Ë¤É¤¦ÌòÎ©¤Ä¤Î¤«¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ËèÆü¤Î¿©Âî¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤ä¤¹¤¤¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î´ÊÃ±¥ì¥·¥Ô3ÉÊ¤â¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÒÄã¥«¥í¥ê¡¼¡õ¿©ÊªÁ¡°Ý¡Ó¤¬·ìÅüÃÍ¤ò²¼¤²¤ë
¤ï¤«¤á¤ò¿å¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¤Ì¤ë¤Ì¤ë¤ÈÍÏ¤±½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤¬¡Ö¥¢¥ë¥®¥ó»À¡×¤Ê¤É¤Î¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¡£
¿©ÊªÁ¡°Ý¤Ë¤Ï¿åÍÏÀ¤ÈÉÔÍÏÀ¤¬¤¢¤ê¡¢¤É¤Á¤é¤âÅü¤ÎµÛ¼ý¤òÍÞ¤¨¤Æ·ìÅüÃÍ¤Î¾å¾º¤ò¤æ¤ë¤ä¤«¤Ë¤¹¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤ÏÄ²ÆâºÙ¶Ý¤Î¥¨¥µ¤È¤Ê¤ê¡¢Ä²Æâ´Ä¶¤òÀ°¤¨¤ë¸ú²Ì¤Ë¤âÍ¥¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìá¤·¤¿¤ï¤«¤á100g¤Ë¤Ï5.8g¤Î¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¤´¤Ü¤¦¤Î5.7g°Ê¾å¡£¥¢¥ë¥®¥ó»À¤Ï¡¢Í¾Ê¬¤Ê¥³¥ì¥¹¥Æ¥í¡¼¥ë¤òÂÎ³°¤ËÇÓ½Ð¤¹¤ëÆ¯¤¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±¤¸¤¯¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤Î¡Ö¥Õ¥³¥¤¥À¥ó¡×¤Ë¤ÏÌÈ±Öµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤ë¸ú²Ì¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤ï¤«¤á¤Ë¤Ï·ì°µ¤ò²¼¤²¤ë¸ú²Ì¤â
¤ï¤«¤á¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤ë¡Ö¤ï¤«¤á¥Ú¥×¥Á¥É¡×¡Ê¥¢¥ß¥Î»À¤Î·ë¹çÂÎ¡Ë¤ä¥«¥ê¥¦¥à¡¢¥Õ¥³¥¤¥À¥ó¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢·ì°µ¤ò²¼¤²¤ëºîÍÑ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤Î¥¢¥ë¥®¥ó»À¤Ë¤ÏÍ¾Ê¬¤Ê±öÊ¬¤òÇÓ½Ð¤·¤Æ·ì°µ¤ò²¼¤²¤ë¸ú²Ì¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¹â·ì°µÂÐºö¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©ºà¤Ç¤¹¡£
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢´ÉÍý±ÉÍÜ»Î¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¤ï¤«¤á¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¡ª
¡Ø¤ï¤«¤á¤ÈÆÚÆù¤ÎßÖ¤á¤â¤Î¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¤ï¤«¤á¡Ê¤â¤É¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¡Ä¡Ä100g
ÆÚ¤³¤ÞÀÚ¤ìÆù¡Ä¡Ä150g
¶Ì¤Í¤®¡Ä¡Ä100g
±ö¡Ä¡ÄÅ¬µ¹
¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¡ÄÅ¬µ¹
¿¢ÊªÌý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¤ï¤«¤á¤ÏÄ¹¤±¤ì¤Ð¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤ë¡£ ÆÚÆù¤ò¥Ü¡¼¥ë¤ËÆþ¤ì¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤ò¤Õ¤Ã¤Æº®¤¼¡¢¿¢ÊªÌýÂç¤µ¤¸1/2¤ò²ó¤·Æþ¤ì¤ÆºÚÈ¤¤Ç¤Û¤°¤¹¡£ ¶Ì¤Í¤®¤Ï½Ä¤ËÉý 1Ñ¤ËÀÚ¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤òÃæ²Ð¤ÇÇ®¤·¡¢ÆÚÆù¤È¶Ì¤Í¤®¤òÆþ¤ì¤ÆßÖ¤á¤ë¡£Æù¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¿¢ÊªÌýÂç¤µ¤¸1/2¤ò¤¿¤·¡¢¤ï¤«¤á¤ò²Ã¤¨¤Æ¤µ¤Ã¤ÈßÖ¤á¡¢±ö¡¢¤³¤·¤ç¤¦³Æ¾¯¡¹¤ÇÌ£¤ò¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡£
¡Ø¤ï¤«¤áÆþ¤ê¥Ê¥à¥ë¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¤ï¤«¤á¡Ê¤â¤É¤·¤¿¤â¤Î¡Ë¡Ä¡Ä50g
¤â¤ä¤·¡Ä¡Ä100g
ÇòºÚ¥¥à¥Á¡Ä¡Ä50g
±ö¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1/5
¤³¤·¤ç¤¦¡Ä¡Ä¾¯¡¹
¤´¤ÞÌý¡Ä¡ÄÂç¤µ¤¸1
Çò¤¤¤ê¤´¤Þ¡Ä¡Ä¾®¤µ¤¸1
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë¤â¤ä¤·¤Ï¤Ò¤²º¬¤ò¼è¤ë¡£Ç®Åò¤Ç30 ÉÃ¤Û¤É¤æ¤Ç¡¢¤¶¤ë¤Ë¾å¤²¤Æ¿å¤±¤ò¤¤ê¡¢ÁÆÇ®¤ò¼è¤ë¡£¤ï¤«¤á¤ÏÄ¹¤±¤ì¤Ð¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯ÀÚ¤ë¡£
¡Ê2¡Ë¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢¤è¤¯¤¢¤¨¤ë¡£
¡Ø¤ï¤«¤á¤Î¥¯¥¤¥Ã¥¯¥¹¡¼¥×¡Ù¤Î¥ì¥·¥Ô
ºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥«¥Ã¥È¤ï¤«¤á¡Ê´¥Áç¡Ë¡Ä¡Ä2g
ÍÏ¤Íñ¡Ä¡Ä1¸ÄÊ¬
±ö¡Ä¡ÄÅ¬µ¹
Ç®Åò¡Ä¡Ä1¤È1/2¥«¥Ã¥×
Çò¤¤¤ê¤´¤Þ¡Ä¡ÄÅ¬µ¹
ºï¤êÀá¡Ä¡ÄÅ¬µ¹
ËüÇ½¤Í¤®¤Î¾®¸ýÀÚ¤ê¡Ä¡ÄÅ¬µ¹
ºî¤êÊý
¡Ê1¡Ë´ï¤Ë¥«¥Ã¥È¤ï¤«¤á¡Ê´¥Áç¤Î¤Þ¤Þ¡Ë¤ÈÍÏ¤Íñ¡¢ËüÇ½¤Í¤®¤òÅùÊ¬¤ËÆþ¤ì¡¢±ö¾¯¡¹¤ò²Ã¤¨¤ë¡£
¡Ê2¡ËÇ®Åò¤ò150ml¤º¤ÄÃí¤¤¤Çº®¤¼¡¢¤´¤Þ¡¢ºï¤êÀá¤ò¤Õ¤ë¡£Ì£¤ò¤ß¤ÆÇö¤±¤ì¤Ð±öÅ¬µ¹¤Ç¤È¤È¤Î¤¨¤ë¡£
¿åÍÏÀ¿©ÊªÁ¡°Ý¤¬ËÉÙ¤Ê¤ï¤«¤á¤Ï¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤â¼«ºß¤Ç·ìÅüÃÍ¥±¥¢¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£¤Þ¤º¤Ï´ÊÃ±¤Ê¥ì¥·¥Ô¤«¤é¡¢º£Æü¤Î¿©Âî¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡©
