トリプル台風発生へ

台風が３つ相次いで発生する見込みです。フィリピン付近で発生する「熱帯低気圧ａ」は、南シナ海を通り中国南部に向かい、日本への影響はないでしょう。「熱帯低気圧ｂ」は台湾とフィリピンの間（バシー海峡）方向に向かうため、沖縄方面では海上は波が高くなりそうです。問題なのは「熱帯低気圧ｃ」で海水温の高い海域を時間をかけて進み発達するため、日本への影響が大きくなるおそれがあります。

１８日（木）～２８日（日）の、を画像で掲載しています。

雨と風のシミュレーション１８日（木）～２８日（日）

「熱帯低気圧a」「熱帯低気圧b」と考えられる「反時計回りの渦」は、西寄りに進みそうです。次に心配なほうの「渦」です。２１日（日）頃に日本の東の海上に、別の「反時計回りの渦」が現れ、その「渦」は２３日（火祝）には父島付近、２５日（木）は沖縄県北大東島付近、その後北寄りに進路を変え、２７日（土）には九州地方に予想されています。

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。この「渦」が台風になるか、進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

全国５４地点 週間予報

県庁所在地や政令指定都市など、全国５４地点の週間予報です。特に関東地方では、１８日（木）と１９日（金）では予想最高気温が１０℃ぐらい下がりそうです。画像で確認できます。

