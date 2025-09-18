2020年以来となるポストシーズン（PS）進出を決めたカブスで、後半戦に大活躍したのが新人ケード・ホートン投手（24）である。

オールスター以降は11試合に先発し8勝1敗、防御率0.93。58回1/3を投げて被本塁打はわずか2本という素晴らしい内容だった。シーズン通算でも11勝4敗、防御率2.66をマークし、ナ・リーグ新人王の有力候補と目されている。

ホートンの直球は平均95.7マイル（約154.0キロ）でカット気味に変化し、しかもストライクゾーンの真ん中に投げ込む。それゆえ空振り率は14.4％と決して高くはないが、微妙な変化で芯を外すため打ち返されにくい。先輩左腕ジャスティン・スティールの右腕版とも言える投手だ。その直球にスイーパーやカーブを組み合わせ、トンネリング効果で打者をほんろうする。

さらに大きな武器となっているのがチェンジアップで、特に左打者に対して効果を発揮し、空振り率47.7％、被打率.118と圧倒的な数字を残している。また、初球から積極的にストライクを投げ込み（初球ストライク率66.9％）、ゾーン内で勝負するスタイル（ゾーン率52.1％、MLB平均は48.9％）を貫いている。

それでも打たれないのは、初年度でまだ打者に慣れられていない面もあるだろう。しかし、間違いなく今季に限っては、世界一を目指すカブスの主戦力となっている。